Ömerli'de bölünmüş yol talebi - Son Dakika

Midyat ve Yeşilli kara yollunun bölünmüş yol yapılması istendi.

Ömerli Genç İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Nezir Uzunkaya, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir seyahat edebilmesi için kara yollarının bir an bölünmüş haline getirilmesini talep etti.

Yollarda daha önce birçok ölümlü kazanın yaşandığına dikkat çeken Uzunkaya, şöyle dedi:

"Yollar bir şehrin ne kadar geliştiğinin aynasıdır. Devlet büyüklerimizden bu iki yolumuza çözüm bulup, gerekli çalışmalarını başlatmasını ve vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanmasını istiyoruz."