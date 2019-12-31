Ömerli'de çiftçilere eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömerli'de çiftçilere eğitim - Son Dakika

Ömerli'de çiftçilere eğitim

6 saat önce

Ömerli ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Ömerli'de çiftçilere eğitim, System.String[]

Ömerli ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Ömerli ilçesinin Salihköy mahallesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Kahraman tarafından çiftçi eğitimi, yayım ve enformasyon çalışmaları kapsamında tarımsal desteklemeler, arıcılık, hayvan yetiştirme, hayvan alımı ve satımında dikkat edilmesi gereken ve sürdürülebilir tarım konusunda bilgi verildi.

Veteriner hekim Mustafa Demirtaş ve ziraat mühendisi Aytan Akbulut, hayvancılık ve tarım konusunda sunum gerçekleştirdi.

Hüseyin Kahraman, Ömerli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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