Ömerli'de çilek üretimine başlandı - Son Dakika

Mardin'in Ömerli ilçesinde üretici verilen destek ve teşvik projeleriyle çilek üretimine yönlendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Memduh Dinler beraberinde Ömerli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Kahraman ile ilk kez Genç Çiftçi Projesi kapsamında çilek üretimi yapılan Güzelağaç mahallesinde incelemede bulundu.

Müdür Dinler, ilçeyi çilek havzası haline getirerek çiftçinin gelir seviyesini yükseltmek istediklerini belirterek, uygulamaya geçirecekleri projelerle yöre insanına istihdam ve ek gelir oluşturacaklarını söyledi.