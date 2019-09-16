Son Dakika Haberleri: Ömerli'de eğitim öğretim yılı kutlama programı
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Ömerli'de eğitim öğretim yılı kutlama programı

1 saat önce

Ömerli ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Ömerli'de eğitim öğretim yılı kutlama programı, System.String[]

Ömerli ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet İlkokulunda devam eden programa, Kaymakam Hamza Türkmen, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi, kurum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Türkmen, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

"Günümüzde ise en büyük üretici insan, ürettiği en önemli ürün ise bilgidir. Teknolojiye hakim, teknoloji üretebilen ne kadar çok insanınız varsa, ne kadar çok bilgi üretebiliyorsanız bu sizi o kadar güçlü kılar. Nitelik insan yetiştirmek her vatandaşımızın vazgeçilmez görevlerindendir." diyen Türkmen, velilere seslenerek, şunları kaydetti:

"Nitelik eğitimin 3 ayağı vardır. Birinci ayak öğrenci, ikinci ayak öğretmen, üçüncü ayak da veliler. Bu ayaklardan hangisini ortadan kaldırırsanız eğitimde başarı sekteye uğrayacaktır. Bu amaçla okulla, öğretmenlerinizle iletişimi sıkı tutarak, öğrencilerin eğitim durumunu yakından takip etmeniz kutsal bir ödev.

Ömerli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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