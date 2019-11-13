Son Dakika Haberleri: Ömerli'de hava destekli trafik denetimi
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Ömerli'de hava destekli trafik denetimi

6 saat önce

Ömerli ilçesinde drone ile yapılan kontrollerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Ömerli'de hava destekli trafik denetimi, System.String[]

Ömerli ilçesinde drone ile yapılan kontrollerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Mardin Ömerli İlçesi Emniyet Amirliği ekiplerince "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde yapılan uygulamada, trafik ekipleri drone ile denetim yaptı. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere para cezası kesildi.


Sürücü ve yolcuları kemer takmaları konusunda ikaz eden ekipler, hava destekli denetimlerin haftanın değişik günleri ve saatlerinde sürdürüleceğini kaydettiler.

Mardin, Ömerli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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