Ömerli'de İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Ömerli ilçesinde İlköğretim Haftası dolaysıyla program düzenlendi.
İlçede 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolaysıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na İlçe Milli eğitim Müdürü Adnan Çiftçi tarafından çelenk sunuldu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, törene katılan okul müdürlerini makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:09 - Kaynak: AA
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