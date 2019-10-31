Ömerli'de kazı çalışmaları sırasında göçük: 3 işçi yaralı

İtfaiye ekipleri işçileri göçük altından çıkardı

İSTANBUL - Ömerli'de bir fabrikanın atık su boru döşeme çalışmaları sırasında kazı yapan işçiler toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Can pazarının yaşandığı olay sonrası 3 işçi göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ömerli'de bir fabrikanın arazisinde, iddiaya göre atık su borusu döşemek için kazı çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Can pazarının yaşandığı arazide toprak altında kalan 3 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler itfaiyenin çabalarıyla toprak altından çıkarıldı. Yaralı işçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.