Ömerli'de korkutan ahır yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ömerli'de korkutan ahır yangını - Son Dakika

Ömerli'de korkutan ahır yangını

6 saat önce

Çekmeköy Ömerli'de içerisinde hayvanların bulunduğu ahşap ahırda yangın çıktı.

Ömerli'de korkutan ahır yangını, System.String[]

Çekmeköy Ömerli'de içerisinde hayvanların bulunduğu ahşap ahırda yangın çıktı. Hayvanlar yangından koşarak kaçmaya çalışırken, itfaiye yangına müdahale etti.


Çekmeköy Ömerli'de saat 15.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre içerisi büyükbaş hayvan dolu bir ahşap ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle panikleyen hayvanlar koşarak ahırlardan kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, ahırlarda büyük maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Çekmeköy, İtfaiye, Ömerli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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