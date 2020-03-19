Ömerli'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Ömerli'de koronavirüs tedbirleri
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Mardin'in Ömerli ilçesinde koronavirüse yönelik tedbirler alındı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde koronavirüse yönelik tedbirler alındı.
Ömerli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında gıda ve hijyen ürünlerinde fiyat ile iş yerlerinde temizlik denetimi yaptı.
Hijyen konusunda esnafa uyarılarda bulunanan ekipler, iş yerlerindeki çalışanlara bone, eldiven ve dezenfektan dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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