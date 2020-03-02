Ömerli'de öğrencilerden Mal Müdürü Altıntaş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömerli'de öğrencilerden Mal Müdürü Altıntaş'a ziyaret - Son Dakika

Ömerli'de öğrencilerden Mal Müdürü Altıntaş'a ziyaret

6 saat önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde öğrenciler Vergi Haftası dolayısıyla Mal Müdürü Sevtap Altıntaş'ı ziyaret etti.

Ömerli'de öğrencilerden Mal Müdürü Altıntaş'a ziyaret, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde öğrenciler Vergi Haftası dolayısıyla Mal Müdürü Sevtap Altıntaş'ı ziyaret etti.

Vergi Haftası nedeniyle Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine verginin önemi anlatıldı.

Daha sonra öğrenciler Mal Müdürü Altıntaş ile görüştü.

Altıntaş, bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması için verginin önemine değinerek, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye bütçesinin yüzde 90'ı vergilerden oluşuyor. Sizin göreviniz, her alışverişinizde fiş almanızdır." diyen Altıntaş, şöyle konuştu:

"Daha iyi bir geleceğinizin olması için, iyi bir eğitim almanız gerekiyor. İyi bir eğitim için de herkesin üzerine düşen görevi yerine getirerek, vergisini ödemesi gerekiyor. Aldığınız çikolata veya meyve suyunun fişini isteyerek, onun kayda alınmasını sağlayabilirsiniz. Bu alışkanlıkla büyürseniz daha güzel bir Türkiye'ye kavuşmuş olursunuz."

Daha sonra kurumu gezen öğrencilere yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vergi Haftası, Altıntaş, Ömerli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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