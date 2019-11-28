Ömerli'de öğrencilere yardım

Mardin'in Ömerli ilçesinde öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Ömerli'de Gazi Yatılı Bölge Okulu ve Vatan İlkokulunda okuyan öğrencilere İstanbul'daki hayırsever bir işadamı tarafından gönderilen mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Okul idarecileri, yardım için hayırsever işadamına teşekkür etti.