Son Dakika Haberleri: Ömerli'de okul güvenliği toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Ömerli'de okul güvenliği toplantısı

17 dakika önce

Ömerli ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Ömerli'de okul güvenliği toplantısı, System.String[]

Ömerli ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakam Hamza Türkmen başkanlığında 2019-2020 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Müftüsü Muhammed Likoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Türkmen, toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Evlatlarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim almalarını sağlamak için bir araya geldik. Her anne babanın en değerli varlığı çocuğudur, evladıdır. Bir milletin de bir devletin de en kıymetli hazinesi iyi yetişmiş insan gücüdür, gençleridir." diye konuştu.

Çiftçi de okulların güvenliğini sağlama konusunda alınan kararlar, uygulamalar ve yeniden yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ömerli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri telefonla aradı
Tunceli'yi karıştıran olay! Öfkeli kalabalık, silahlı kişiyi linç etmek istedi Ekrem İmamoğlu, araçların toplandığı alanda konuşma yapacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Leeds sokaklarında bir vatandaş tarafından protesto edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 15:42:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ömerli'de okul güvenliği toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]