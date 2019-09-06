Ömerli'de okul güvenliği toplantısı

Ömerli ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakam Hamza Türkmen başkanlığında 2019-2020 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Müftüsü Muhammed Likoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Türkmen, toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Evlatlarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim almalarını sağlamak için bir araya geldik. Her anne babanın en değerli varlığı çocuğudur, evladıdır. Bir milletin de bir devletin de en kıymetli hazinesi iyi yetişmiş insan gücüdür, gençleridir." diye konuştu.

Çiftçi de okulların güvenliğini sağlama konusunda alınan kararlar, uygulamalar ve yeniden yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.