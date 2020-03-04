Ömerli'de okullar arası "Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömerli'de okullar arası 'Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları Yarışması' düzenlendi - Son Dakika

Ömerli'de okullar arası "Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları Yarışması" düzenlendi

6 saat önce

Ömerli ilçesinde okullar arası "Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları Yarışması" düzenlendi Artuklu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya ilçede 7 ortaokul ve 2 liseden öğrenciler katıldı.

Ömerli'de okullar arası

Ömerli ilçesinde okullar arası "Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları Yarışması" düzenlendi


Artuklu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya ilçede 7 ortaokul ve 2 liseden öğrenciler katıldı.

Ortaokullarda Atatürk Ortaokulu 110 puanla birinci, lise kategorisinde de Mehmet Kavak Anadolu Lisesi 100 puanla birinci oldu.

İlçede birinci seçilen okullar Mardin'de yapılacak yarışmalarda ilçeyi temsil edecek.

Yarışmaya, Kaymakam Hamza Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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