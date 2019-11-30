Ömerli'de satranç turnuvası
6 saat önce
Ömerli ilçesinde Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda satranç turnuvası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:26 Kaynak: AA
Ömerli ilçesinde Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda satranç turnuvası düzenlendi.
Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen satranç turnuvasına, Kaymakam Hamza Türkmen ve Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da katıldı.
Türkmen, satranç sporunun bireylerde olumlu davranışlar bıraktığını belirterek, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.
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