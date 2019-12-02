Ömerli'de satranç turnuvası

Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 gün süren küçükler ve yıldızlar satranç turnuvası ödül töreniyle sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen küçükler ve yıldızlar satranç turnuvası tamamlandı.

Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen turnuvada konuşan Kaymakam Hamza Türkmen, bu sportif aktiviteler ile çocuklara kazanmayı da kaybetmeyi de öğretmek istediklerini belirtti.

Türkmen, "Bundan sonra da gayret ve çalışma, hocalarımızın da teşviki ile daha büyük organizasyonlar olacaktır." dedi.

Okul müdürü Rıdvan Akyol da bu turnuva ile Ömerli'nin tanıtımını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Daha sonra 24 kategoride 7-18 yaş arası 180 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Törene, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi ile kurum temsilcileri ve yarışmacıların aileleri katıldı.