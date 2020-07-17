Ömerli'de "Uygulamalı Arıcılık Eğitim Merkezi Projesi" protokolü imzalandı - Son Dakika

Proje ile Ömerli'nin bölgenin arıcılık konusunda cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Protokol, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz , Başkan Yardımcısı Nusret Mutlu, Ömerli Kaymakamı Hamza Türkmen , Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ , Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Kahraman 'ın katılımıyla imzalandı.

Ömerli Kaymakamlığı himayesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile belediye işbirliğiyle hazırlanarak GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul edildi.

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