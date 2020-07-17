Ömerli'de "Uygulamalı Arıcılık Eğitim Merkezi Projesi" protokolü imzalandı - Son Dakika

Mardin'in Ömerli ilçesinde, "Uygulamalı Arıcılık Eğitim Merkezi Projesi" protokolü imzalandı.
Ömerli Kaymakamlığı himayesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile belediye işbirliğiyle hazırlanarak GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul edildi.
Protokol, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, Başkan Yardımcısı Nusret Mutlu, Ömerli Kaymakamı Hamza Türkmen, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Kahraman'ın katılımıyla imzalandı.
Proje ile Ömerli'nin bölgenin arıcılık konusunda cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.