Ömerli'de üzüm bağlarında güveye karşı biyolojik mücadele
39 dakika önce
Ömerli ilçesinde üzüm bağlarında salkım güvesine karşı ilaçlama yapılıyor.
Ömerli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:47 Kaynak: AA
ilçesinde üzüm bağlarında salkım güvesine karşı ilaçlama yapılıyor.
Ömer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce Taşlıca Mahallesinde 100 dekar alanda çalışma yapılarak, çiftçilere bilgi verildi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Kahraman
, Taşlıca Mahallesinde muhtar ve çiftçilere bağlarda salkım güvesine karşı biyolojik mücadelenin önemini anlattı.
Tavsiye üzerine başladıkları çilek üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyorlar
CHP'li İlhan Cihaner'den Binali Yıldırım'a "burs" yanıtı: Büyük yalan
Son Dakika! Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak
Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi