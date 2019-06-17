Son Dakika Haberleri: Ömerli'de üzüm bağlarında güveye karşı biyolojik mücadele
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Ömerli'de üzüm bağlarında güveye karşı biyolojik mücadele

39 dakika önce

Ömerli ilçesinde üzüm bağlarında salkım güvesine karşı ilaçlama yapılıyor.

Ömerli'de üzüm bağlarında güveye karşı biyolojik mücadele, System.String[]
Ömerli ilçesinde üzüm bağlarında salkım güvesine karşı ilaçlama yapılıyor.
Ömer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce Taşlıca Mahallesinde 100 dekar alanda çalışma yapılarak, çiftçilere bilgi verildi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Kahraman, Taşlıca Mahallesinde muhtar ve çiftçilere bağlarda salkım güvesine karşı biyolojik mücadelenin önemini anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:47 Kaynak: AA
Ömerli, Güncel
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