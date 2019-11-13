Ömerli'de vergi denetimi

Denetimlerde ekipler tarafından esnafa yönelik bilgilendirme de yapılıyor.

Mal Müdürü Sevtap Altıntaş koordinatörlüğünde gerçekleştirilen denetimlerde, esnafın işletme defterleri ve faturaları kontrol edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK, "Bu vergi düzeni adil değildir" deyip Meclis'e çağrı yaptı