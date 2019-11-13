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Ömerli'de vergi denetimi

6 saat önce

Ömerli ilçesinde vergi denetimi yapıldı.

Ömerli'de vergi denetimi, System.String[]

Ömerli ilçesinde vergi denetimi yapıldı.

Mal Müdürü Sevtap Altıntaş koordinatörlüğünde gerçekleştirilen denetimlerde, esnafın işletme defterleri ve faturaları kontrol edildi.

Denetim kapsamında vergi kaçırdığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uygulanacak.

Denetimlerde ekipler tarafından esnafa yönelik bilgilendirme de yapılıyor.

Altıntaş, Ömerli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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