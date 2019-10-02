Ömerli ilçesinde, "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Ömerli ilçesindeki Hürriyet Caddesinde bulunan Atatürk İlk ve Ortaokulu önünde uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, yaptığı açıklamada, sürücülerin bir görevli veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya var ise durup, geçiş hakkını vermesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra uygulamaya katılan okul müdürleri ve memurlar sürücülere broşür dağıttı.