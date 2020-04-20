Ömerli Devlet Hastanesinde dijital röntgen ile sağlık hizmeti - Son Dakika

Ömerli Devlet Hastanesinde sağlık hizmetinde dijital röntgen cihazı da kullanılmaya başladı.

Başhekim Dr. Mehtap Bingül, yaptığı açıklamada, her geçen gün kendini yenileyen ve hizmeti vatandaşların ayağına getiren bir anlayışla görev yaptıklarını belirtti.

"Polikliniklerde, aile hekimliklerinde ve acil servislerde görev yapan hekimlerimizin hastalarla ilgili bazı tanı ve tedavilere ulaşabilmesi açısından son derece büyük önem arz eden bu cihazımıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Bingül, şunları kaydetti:

"Cihazın hizmete girmesiyle hastalarımızın artık röntgen çekimi için ilçe dışındaki hastanelere gitmelerine gerek yok. Hızlı bir şekilde tanı konulup, tedavileri burada yapılabilecek. Bu cihazın ilçemize temin edilmesinde emeği geçen başta İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."