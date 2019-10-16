Ömerli Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı

Mardin'in Ömerli ilçesinde Gazi Yatılı Bölge Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Öğrencilerin fen bilimleri öğretmeni ve proje koordinatörü İlker Özhan'ın desteğiyle hazırladığı projeler okulun bahçesinde sergilendi.

Fuarın açılışına, Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, kurum temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Kaymakamı Türkmen, öğrencilerin hazırladığı projelerin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin güncel hayatta soyut düşüncelerini bu proje kapsamında somut hale getirmeleri, hem kendileri hem de ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Ülke genelinde hayata geçirilen bu proje ile geleceğin mucitlerini ortaya çıkarmak mümkün olabilir. Öğrencilere araştırmacı bir yapı kazandırılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi, TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, fuarın amacının bilimsel deney ve araştırmaları bölgenin çocuk ve gençlerine tanıtmak, onları bilimle tanıştırıp bilimsel çalışmaları tabana yaymak olduğunu aktardı.