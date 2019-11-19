Ömerli Kaymakam Hamza Türkmen öğretmenlerle buluştu

Ömerli Kaymakamı Kaymakam Hamza Türkmen öğretmenlerle toplantı yaptı.

Kaymakam Türkmen toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizim başarısız olduğumuz her bir şey ülkemize, milletimize, toplumumuza, ailemize, çocuklarımıza musallat oldu. Bizim eğitemediğimiz bireyler terörist oldu, uyuşturucu kaçakçısı, trafik magandası oldu. Sorunların dağa çıkarak çözmeye çalışan nesillerin yok olduğu, sorunların çözümü için demokratik yöntemlerin kullanan nesiller hayal ediyorum. Bütün başarılar bir hayalle başlar. Biz bu hayale inanmak zorundayız."

Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Baysal da ilçedeki eğitim durumu hakkında bilgi verdiği toplantıda öğretmenler de talep ve önerilerini dile getirdi.