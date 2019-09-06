Ömerli Kaymakamı Türkmen görevine başladı

Ömerli ilçesine atanan Kaymakam Hamza Türkmen görevine başladı.

Van'ın Çatak ilçesinden Ömerli ilçesine atanan Türkmen, görevine başladı. Türkmen, yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğunu, ilçenin sahip olduğu potansiyeli ve değerleri daha iyi noktalara taşıyabilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve vatandaşlarla daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Türkmen, "Daha fazla gayret göstereceğiz. İlçemize hizmet ederken vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeden iş ve proje üreterek, refah düzeyini artırmaya yönelik mesai ifa edeceğiz." dedi.