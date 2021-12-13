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Omicron 48 saat içerisinde Londra'da baskın mutasyon olabilir - Son Dakika

Omicron 48 saat içerisinde Londra'da baskın mutasyon olabilir

13.12.2021 22:02
Omicron 48 saat içerisinde Londra'da baskın mutasyon olabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, uluslararası seyahatler için verilen Covid-19 aşı pasaportlarının 12-15 yaş grubundaki çocukları da kapsayacağını bildirerek, Covid-19'un Omicron mutasyonunun 48 saat içerisinde başkent Londra'da baskın mutasyon olmasının beklendiğini ifade etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, uluslararası seyahatler için verilen Covid-19 aşı pasaportlarının 12-15 yaş grubundaki çocukları da kapsayacağını bildirerek, Covid-19'un Omicron mutasyonunun 48 saat içerisinde başkent Londra'da baskın mutasyon olmasının beklendiğini ifade etti.

İngiltere'de hükümet, ülkede hızla yayılmaya devam eden Covid-19'un Omicron mutasyonu karşısında alınan yeni kararı duyurdu. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, öğleden sonra Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, İngiltere'deki Covid-19 aşı pasaportlarında yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. Değişikliklere göre İngiltere'de vatandaşların büyük mekanlara girebilmek için iki doz ve bir destekleyici doz aşı olduklarına dair bir kanıt göstermeleri zorunlu olacak. Javid, şu an için destekleyici aşı dozu yerine hızlı sonuç veren negatif test sonucunun da geçerli olacağını ifade etti. Javi, uluslararası seyahatlerde kullanılmak üzere daha fazla kişinin aşı olduğunu kanıtlayabilmesi için "Covid-19 geçiş kartı" olarak da bilinen aşı pasaportlarının 12-15 yaş grubundaki çocukları da kapsayacağını açıkladı.

"GÜNDE 200 BİNDEN FAZLA VAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Javid, Omicron mutasyonunun şu anda İngiltere'deki tüm Covid-19 vakalarının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturduğunu belirterek, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) mevcut günlük enfeksiyon sayısının 200 bin civarında olduğunu tahmin ettiğini aktardı.

OMİCRON'UN 48 SAAT İÇERİSİNDE LONDRA'DA BASKIN MUTASYON HALİNE GELMESİ BEKLENİYOR

Javid, şu anda İngiltere'de 4 bin 713 Omicron vakası olduğunu aktararak, Omicron mutasyonunun başkent Londra'daki enfeksiyonların yüzde 44'ünden fazlasını oluşturduğunu ve "önümüzdeki 48 saat içinde" Omicron'un Londra'da baskın mutasyon haline gelmesinin beklendiğini aktardı.

OMİCRON'DAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Javid, İngiltere'de Omicron mutasyonu tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan 10 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini aktararak, "Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu sayıların çarpıcı biçimde artmasını bekliyoruz" dedi.

İngiltere'de günün erken saatlerinde hükümet, son derece yüksek talep nedeniyle Covid-19'un hızlı sonuç veren yanal akış testi siparişlerinin askıya alındığını belirtti. Ülkenin çeşitli yerlerindeki eczanelerde testler için uzun kuyruklar oluştu.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI RANDEVULARI BAŞLADI

Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın duyurusuyla birlikte İngiltere'de 3'üncü doz aşılarını almaya uygun olan kişiler için Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) web sitesi üzerinden aşı randevuları açıldı. Pazar gecesi yapılan yoğun talep nedeniyle NHS internet sitesi bir süre kullanım dışı kaldı. Hükümet, ocak ayı sonuna kadar herkese 3. doz Covid-19 aşılarını sunmayı planlıyor.

İngiltere'de salgının başından bu yana 10 milyon 873 bin 468 kişide Covid-19 tespit edilirken, 146 bin 477 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(Aylin Albayrak/İHA)

Omicron 48 saat içerisinde Londra'da baskın mutasyon olabilir

Koronavirüs, Omicron, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Omicron 48 saat içerisinde Londra'da baskın mutasyon olabilir - Son Dakika


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