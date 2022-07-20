Omicron'a Aşılardan Kazanılan Bağışıklık Zamanla Önemli Ölçüde Azalıyor - Son Dakika
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Omicron'a Aşılardan Kazanılan Bağışıklık Zamanla Önemli Ölçüde Azalıyor

20.07.2022 11:25
Omicron'a Aşılardan Kazanılan Bağışıklık Zamanla Önemli Ölçüde Azalıyor

Yeni bir araştırmaya göre, tüm gruplarda Omicron'a karşı kazanılan bağışıklık tepkileri önemli ölçüde düştü ve nötrleştirici antikor seviyeleri, destekleyici aşılardan üç ay sonra 2,4 ila 5,3 kat azaldı.

Yeni bir araştırmaya göre, tüm gruplarda Omicron'a karşı kazanılan bağışıklık tepkileri önemli ölçüde düştü ve nötrleştirici antikor seviyeleri, destekleyici aşılardan üç ay sonra 2,4 ila 5,3 kat azaldı.

LOS ANGELES, 19 Temmuz (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan yeni bir araştırmaya göre yetişkinlerde güçlendirici Kovid-19 aşıları, Omicron varyantına karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ortaya çıkarsa da, antikor seviyeleri üç ay içinde önemli ölçüde düşüyor. Cell Reports Medicine'de yayınlanan bulgular, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü tarafından desteklenen bir klinik araştırmadan alındı. "Karıştır ve eşleştir" yöntemiyle yürütülen klinik çalışmanın bir parçası olarak, araştırmacılar, ABD'de daha önce birincil Kovid-19 aşısını yaptırmış yetişkinlere güçlendirici Kovid-19 aşısı uyguladı. Araştırmacılar daha sonra zamanla bağışıklık tepkilerini değerlendirdi ve değerlendirdikleri hemen hemen tüm aşı kombinasyonlarının, Omicron BA.1 alt varyantına karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ortaya çıkardığını belirledi. Bununla birlikte, araştırmaya göre, tüm gruplarda Omicron'a karşı kazanılan bağışıklık tepkileri önemli ölçüde düştü ve nötrleştirici antikor seviyeleri, destekleyici aşılardan üç ay sonra 2,4 ila 5,3 kat azaldı. Araştırmacılar, bulguların, birincil aşı serisinin yanı sıra bir takviye aşısı yapılan kişilerde Omicron dalgası sırasında SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı korumanın azaldığını gösteren gerçek hayattaki raporlarla tutarlı olduğunu kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Omicron'a Aşılardan Kazanılan Bağışıklık Zamanla Önemli Ölçüde Azalıyor - Son Dakika

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