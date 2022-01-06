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Omicron'a karşı "kapalı ortamlarda" tedbirlerin daha da artırılması uyarısı - Son Dakika

Omicron'a karşı "kapalı ortamlarda" tedbirlerin daha da artırılması uyarısı

06.01.2022 11:25
Omicron'a karşı "kapalı ortamlarda" tedbirlerin daha da artırılması uyarısı

Uzmanlar, vaka yoğunluğu fazla illerden Edirne'de tedbirlere daha sıkı uyulması ve kapalı mekanlarda fazla kalınmaması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, vaka yoğunluğu fazla illerden Edirne'de tedbirlere daha sıkı uyulması ve kapalı mekanlarda fazla kalınmaması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 18-24 Aralık'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü kentler arasında Edirne'de yer aldı.

Edirne Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Taylan Önal, AA muhabirine, Omicron varyantının diğerlerine göre göre kolay ve daha hızlı yayıldığını söyledi.

Omicron varyantına karşı salgın tedbirlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten Önal, "Kapalı alanlarla toplanma süremizi mümkün olduğu kadar kısa tutmamız gerekiyor. Restoran ve kafe gibi yerlerde oturma sürelerimizi uzatmamalıyız. Kalabalık ev toplantılarından kaçınmalıyız." diye konuştu.

Özellikle hijyen kurallarına mümkün olduğundan daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Önal, şunları kaydetti:

"Ellerimizi sabunla sık sık en az 20 saniye yıkamamız gerekiyor. Kapalı alanlarda bulunmamız gerekiyorsa mutlaka iyi bir maskemizin olması gerekiyor. Kumaş maskeler uzmanlar tarafından genel olarak önerilmiyor. Kalabalık ortamda bulunurken 2 kat cerrahi maske ya da etkili maskeler kullanılmalıdır. Kapalı alanlarda gerekmediği müddetçe maskemizi çıkarmamamız gerekiyor."

Vatandaşlar kurallara uymayanlara tepkili

Edirneliler de vaka sayılarının arttığı kentte kurallara uymayanlara tepki gösterdi.

Kent sakini Basri İşbilen, ortaya çıkan yeni varyantlarla vaka sayılarının arttığını söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini aktaran İşbilen, "Herkese maskelerini takmalarını öneriyorum. Herkes aşılarını olmalı ve kurallara uymalı. Aşı olmayanlar toplum sağlığını da riske atıyor. Herkes maskesini takıp kurallara uyarsa bu beladan kurtuluruz." dedi.

Vakaların çok arttığını ve kapanmaya gidilmesi endişesi yaşadıklarını anlatan esnaf İdris Yeşilırmak, "Maske ve mesafeye dikkat edelim. Artıştan endişeliyiz. Maske takmayanlara ceza kesilsin. 'Bana bir şey olmaz' diyerek hareket ediliyor. Aşılarını olmayan ve kurallara uymayanlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Omicron'a karşı kapalı ortamlarda tedbirlerin daha da artırılması uyarısı
Omicron'a karşı kapalı ortamlarda tedbirlerin daha da artırılması uyarısı
Omicron'a karşı kapalı ortamlarda tedbirlerin daha da artırılması uyarısı

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Sağlık Bakanlığı, Omicron, Aralık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Omicron'a karşı 'kapalı ortamlarda' tedbirlerin daha da artırılması uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Omicron'a karşı "kapalı ortamlarda" tedbirlerin daha da artırılması uyarısı - Son Dakika
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