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Omicron'a yeniden yakalanmak mümkün - Son Dakika

Omicron'a yeniden yakalanmak mümkün

18.01.2022 11:21

Omicron'un tüm dünyada hızla yayıldığına dikkat çeken enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, 'nasıl olsa evde hafif geçiriliyor' fikrinin yaygınlaştığını ve bu nedenle yeterli önlem alma oranının düşebileceğini belirterek, "maske-mesafe-hijiyen ve aşı" tedbirlerinin çok önemli...

Omicron'un tüm dünyada hızla yayıldığına dikkat çeken enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, 'nasıl olsa evde hafif geçiriliyor' fikrinin yaygınlaştığını ve bu nedenle yeterli önlem alma oranının düşebileceğini belirterek, "maske-mesafe-hijiyen ve aşı" tedbirlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Omicron'un tüm dünyada giderek en yaygın görülen Covid-19 varyantı olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Acıbadem Bodrum Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, bulaştıktan sonra ortalama 3 günde belirti veren bu yeni varyant ve bulaşma yolları hakkında şu açıklamaları yaptı: "Omicron'un en büyük özelliği diğer varyantlara göre, daha hızlı bulaşması. Damlacık ve temas yoluyla bulaşıyor. Kasım ayında Güney Afrika'da çıktı, hızla yayıldı. Nözrolizan antikorlardan etkilenmeyen virüs, bulaş sonrası büyük bir hızla vücutta kendini çoğaltıyor ve diğer varyantlara göre daha hızlı belirti veriyor. Ortalama olarak Covid-19 virüsü 5 günde, Delta varyantı 4 günde ve Omicron ise 3 günde belirti verebiliyor. Bu süre içinde yayılan virüs miktarı da arttığından daha çok kişi hasta oluyor. Özellikle bu varyant, çocuklarda da sık görülüyor."

"OMİCRON'UN DELTA'YA GÖRE BELİRTİDE FARKLILIKLARI VAR"

Varyantların belirtilerinin de değiştiğini ifade eden Dr. Zeynep Bayındır, Covid-19'un "ateş yüksekliği, koku ve tat kaybı, yorgunluk, kuru öksürük" gibi belirtilerine ek olarak delta varyantında burun akıntısı ve baş ağrısı görüldüğünü ifade etti. Omicron varyantının ise boğazda ağrı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, vücutta ağrı, soğuk algınlığına benzer hapşırık ve gece terlemeleri ile kendini gösterdiğini kaydeden Dr. Zeynep Bayındır, "Yeni varyant omicron ile gribin de ortak belirtileri var. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıklarının da yaygın görüldüğünü düşünürsek, öksüren, burnu akan ya da ateşi çıkan hastalarda test yapmadan ayırıcı tanı koymak güçleşiyor" dedi.

"HASTALIK HAFİF GEÇİYOR DİYE HAFİFE ALMAMAK LAZIM"

Hastalığı geçiren ya da aşılarını tamamlayan kişilerde Omicron varyantının daha hafif belirtilerle seyrettiğini kaydeden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, Omicron varyantının Delta'ya kıyasla iki kat daha bulaşıcı olduğuna, yapılan çalışmaların aşıların etkinliğinin azalmasına karşın hatırlatma dozlarının korunmayı belirgin şekilde artırdığına dikkat çekti. Bayındır, alınması gereken önlemler hakkında şunları söyledi:

"Aşı olmak, covid-19'da çok önemli. Mutlaka, hatırlatma dozu olmak üzere tüm aşılar düzenli ve zamanında yaptırılmalı. Aşı, hastalığın hafif atlatılmasında büyük bir rol oynuyor. Şu günlerde sık sık duyuyoruz; 'Nasıl olsa evde grip gibi covid-19'u atlatıyoruz' deyip, kendini ve çevresini koruma konusunda tedbirsiz davrananlar çoğaldı. Maske, mesafe ve hijyen ile aşılar konusunda daha tedbirsiz davranıyorlar. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Öncelikle kronik hastalar için hala ciddi bir risk söz konusu, onlara bulaştırabilirler. Ayrıca daha fazla sayıda hasta olması, hastanelere başvuran hasta sayısını artırıyor ve hastanelerin, sağlık personelinin yükü de paralel artış gösteriyor. Önemli başka bir nokta da, Omricon nötralizan antikorlardan etkilenmediği için Covid-19 geçirmiş hastalar da tekrar bu hastalığa yakalanabilirler Bu olumsuzlukların önüne geçmek için mutlaka maske-mesafe-hijyen tedbirlerine sıkı sıkı uyulmalı."

"OMİCRON'A YENİDEN YAKALANMAK MÜMKÜN"

Kapalı ve kalabalık ortamların virüslerin çok büyük bir hızla yayılmasını sağladığını söyleyen Dr. Bayındır, "Kış geldi, kapalı mekanlardayız. Ayrıca 2 yıldır izole olmanın bıkkınlığı da var insanlarda. Hepimiz ruhen yorulduk. Ama Covid-19'a karşı yine de sabretmekten başka yolumuz yok. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalıyız. Keyfi seyahat ve ziyaretler ertelenmeli. Nezle veya diğer üst solunum yolu hastalığı semptomları olan kişilerin mümkün olan her durumda PCR testi yaptırmaları ya da testin yaptırılamadığı durumlarda kendilerini ya da çocuklarını durum netleşene kadar izole etmeleri gerekiyor. Bu önlemlere dikkat edildiği takdirde hastalığın yayılma hızı düşebilir" dedi.

(Eren Ayhan/ İHA)

Omicron'a yeniden yakalanmak mümkün
Omicron'a yeniden yakalanmak mümkün
Omicron'a yeniden yakalanmak mümkün

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Güney Afrika, Koronavirüs, Omicron, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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