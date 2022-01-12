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Omicron, aşısızlar ve aşısız ek hastalığı olanlarda Delta gibi ölümcül olabiliyor - Son Dakika

Omicron, aşısızlar ve aşısız ek hastalığı olanlarda Delta gibi ölümcül olabiliyor

12.01.2022 12:18
Omicron, aşısızlar ve aşısız ek hastalığı olanlarda Delta gibi ölümcül olabiliyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Akelma, "Vatandaşlarımız aşıya olan ilgilerini devam ettirsinler, aşılarını tamamlasınlar.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Akelma, "Vatandaşlarımız aşıya olan ilgilerini devam ettirsinler, aşılarını tamamlasınlar. Aşısızların pikini yaşayacağız." dedi.

Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Akelma, AA muhabirine, 17 Aralık 2020'de Kovid-19 ile mücadele ederken testinin pozitif çıktığını, durumunun ağırlaşması üzerine görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını söyledi.

Yoğun bakım servisinde 15 gün kaldığını, zor bir dönem geçirdiğini anlatan Akelma, hastalandıktan sonra Kovid-19 hastalarının neler çektiğini yaşayarak hissettiğini belirtti.

"O dönemde hastaların yaşadıklarını kısmen hekim hastalık bilgisi yaklaşımıyla anlıyorduk ancak hasta olduğumda hastaların aslında ne hissettiğini daha yakından gördüm. Empati duygularım daha çok arttı. Solunum sıkıntısı çektiklerinde neler yaşadıklarını çok iyi anlar oldum." ifadelerini kullanan Akelma, tedavisinin ardından görevinin başına döndüğünü söyledi.

Son 1 yılda yaklaşık 2 bin 500 hasta

Geçen yıl ağustos ayında Delta varyantının pikini yaşadıklarını ifade eden Akelma, sağlık çalışanları olarak yılmadan salgınla mücadeleye devam ettiklerini kaydetti.

Doç. Dr. Akelma, son bir yıl içerisinde yaklaşık 2 bin 500 Kovid-19 hastasının hastanede tedavi gördüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bunların büyük bir çoğunluğu yoğun bakıma geldi. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sini kaybettik. Yoğun bakım mücadelesinde birebir hastalarla muhatap olduk. Hastaların her durumunu görebildik, acılarını hissedebildik. Salgında 2 yılı geride bıraktık ve hastalığı daha iyi tanıdık. Hastalıkla mücadeleyi biliyoruz."

Aşı, sağlıkçılara motivasyon sağladı

Salgının ilk döneminde sağlık çalışanı arkadaşlarını kaybettiğini dile getiren Akelma, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünden bir gün yoğun bakımda ağladığını kaydetti.

Akelma, "5 doktor arkadaşımı kaybettim. Bu acı dayanılmazdı. Ben de o dönemde Kovid-19 oldum. Daha sonra aşıların çıkmasıyla doktor arkadaşlarımızın ve sağlıkçılarımızın hastalanması ve ölümleri durdu. Bu bize motivasyon sağladı." diye konuştu.

Aşı çalışmalarıyla yoğunluklarının kısmi olarak azaldığını anlatan Akelma, Kovid-19'a bağlı çeşitli varyantların ortaya çıktığını, Güney Afrika kökenli Omicron varyantının da çok hızlı bulaştığını, bu varyantın Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarının hızla artmasına neden olduğunu söyledi.

"Hasta sayısının artırmasından endişe duyuyoruz"

Omicron'un yoğun bakım hastalarını çok artırmadığı yönünde gelen ilk bilgilerin olduğunu belirten Akelma, şöyle dedi:

"Ağır geçirilmez diye düşünüyoruz ancak aşısızların yine bir pikiyle karşılaşabiliriz çünkü Omicron aşısızlar ve aşısız ek hastalığı olan kişilerde tıpkı Delta varyantı kadar etkili ve o kadar ölümcül. Aşısızların pikini yaşayacağız ve uğramayacağı ev kalamayacağını düşünüyoruz. Omicron ile ilgili bilgiler henüz sınırlı. Hasta sayısının artırmasından endişe duyuyoruz. Neredeyse hastalığın uğramayacağı ev olmayacaktır. Bu da oransal olarak belki hastanelere yatışları da artırabilir."

Akelma, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımız aşıya olan ilgilerini devam ettirsinler, aşılarını tamamlasınlar. Aşısızların pikini yaşayacağız. Artık bu hastalık Omicron'la birlikte aşısızların pandemisi olacak." ifadelerini kullandı.

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Gazi Yaşargil, Yoğun Bakım, Diyarbakır, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Omicron, aşısızlar ve aşısız ek hastalığı olanlarda Delta gibi ölümcül olabiliyor - Son Dakika


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