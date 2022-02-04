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Omicron'da hastaneye yatış oranı Delta'ya kıyasla yüzde 75 daha az - Son Dakika

Omicron'da hastaneye yatış oranı Delta'ya kıyasla yüzde 75 daha az

04.02.2022 22:12
Omicron'da hastaneye yatış oranı Delta'ya kıyasla yüzde 75 daha az

Portekiz'de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19'un Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların Delta mutasyonuna yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı.

Portekiz'de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19'un Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların Delta mutasyonuna yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı.

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Doutor Ricardo Jorge (INSA) tarafından yürütülen araştırmada, Covid-19'un Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların Delta mutasyonuna yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı. Omicron ile enfekte olanların hastanede kalış sürelerinin daha kısa olduğu ve ölüm risklerinin daha düşük olduğu tespit edilen araştırmada, hastanın "yaşı, cinsiyeti ve aşı durumu ne olursa olsun" risk faktörünün aynı olduğu ve kişinin daha önce Covid-19 ile enfekte olup olmamasının bu durumu etkilemediği ifade edildi.

Aralık 2021'de Portekiz'de ikamet eden kişiler üzerinde yapıldığı aktarılan araştırmada ayrıca, Omicron'un bağışıklık sisteminden kaçabildiği ve bu nedenle yüksek oranda bulaşıcı hale geldiği aktarıldı.

(İHA)

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Koronavirüs, Portekiz, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Omicron'da hastaneye yatış oranı Delta'ya kıyasla yüzde 75 daha az - Son Dakika


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SON DAKİKA: Omicron'da hastaneye yatış oranı Delta'ya kıyasla yüzde 75 daha az - Son Dakika
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