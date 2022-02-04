'Omicron' döneminde çocuk vakalar, yüzde 100 arttı - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde, Covid-19 servislerinde doluluk oranı yüzde 100 oranında arttı. Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, " 'Omicron' döneminde tüm toplumda olduğu gibi çocuk yaş grubunda pozitif sayısı arttı. Servislerde de doluluk anlamında yüzde 100'e kadar arttığını söyleyebiliriz, 3 ay önceye göre" dedi.

'Omicron' varyantı ile birlikte koronavirüs vakalarındaki artış, çocuk vakalara da yansıdı. Hastalık nedeniyle hastanelere başvuran çocuk sayısında artış yaşandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde de Covid-19 servisleri ve yoğun bakımlarında yüzde 100 oranında artış oldu. Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, 'Omicron' döneminde çocuk yaş grubunda pozitif sayısının arttığını belirterek, "Bununla ilişkili olarak hem çocuk acili hem çocuk enfeksiyonu hem de çocuk yoğun bakımında yatan hasta sayısı arttı ve doluluk oranı yükseldi. Bu durum da hastanelerde ciddi bir iş yükü yarattı. 1 Ocak'tan itibaren hem acil hem de serviste yatan hasta sayılarımız arttı. Ayaktan aldığımız ve baktığımız hasta sayısının yüzde 300-400 oranlarında arttığını söyleyebilirim. Servislerde de doluluk anlamında yüzde 100 kadar arttığını söyleyebiliriz, 3 ay önceye göre. Bunun nedeni ise 'Omicron'un bulaşıcılığının çok yüksek olması" dedi.

'KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARDA SORUN YARATIYOR'

Prof. Dr. Kendirli, özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların akciğerinde tutulum ya da kısmi olarak diğer virüslerle birlikte enfeksiyon yapmasıyla durumun ağırlaştığına dikkat çekerek, "Örneğin; bizim Covid-19 çocuk yoğun bakımında yatan 2 hastanın, son bir ayda ağır seyreden 'Omicron' ile birlikte buraya yattığını görüyoruz. Covid-19 yoğun bakım yatağımız şu anda 2 odadan oluşuyor. Gerekirse 4'e kadar da çıkabiliriz. Servisimizde ise 4 yatağımız var. Onu da gerekli olması durumunda 6'ya çıkarabiliriz. 'Omicron' toplumsal olarak etki yaptığı gibi çocuklarda daha fazla görüldüğü yüzde 100, bu kesin ama daha ağır seyretmiyor, bu da kesin fakat bir şekilde kronik rahatsızlığı olan, hastaneye yatması gereken bu hasta grubunda sorun yarattığını söyleyebilirim" diye konuştu.

'OMİCRON BULAŞICILĞI 2 KAT DAHA FAZLA' Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Covid-19 Koordinatörü Doç. Dr. Halil Özdemir ise Covid-19'un çocuklarda yetişkinlere göre daha hafif seyrettiğini belirtti. 'Omicron' varyantı ile birlikte de vaka sayılarında artış yaşandığını söyleyen Özdemir, "Bunların büyük bir kısmını çocuklar oluşturmaya başladı. Çünkü, bizim aralık ayında Covid-19 servisimizde ve Covid-19 yoğun bakımında hastamız yokken, ocak ayından beri bu servislerimizin dolmaya başladığını gördük. Şu anda Covid-19 servisimizde, karaciğer nakli hastası ya da böbrek nakli yapılmış hastalarımız yatmakta. Altta bir hastalığı bulunan, dezavantajlı çocuklarımızın hastaneye yatışlarında bu dönemde artış gördük. 'Omicron' varyantının diğer varyantlara göre bulaşıcılığı 1,5-2 kat daha fazla. Bu nedenle virüsün sirkülasyonu toplumda hızla yayılmakta" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)-