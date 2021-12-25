Üye Girişi
Omicron mutasyonu dünyada nasıl seyrediyor? - Son Dakika

Omicron mutasyonu dünyada nasıl seyrediyor?

25.12.2021 14:47

OMİCRON NEDENİYLE 4500'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİTüm dünyada etkisi sürdürmeye devam eden Covid-19'un Omicron mutasyonu ve mutasyon nedeniyle yaşanan personel eksikliği sebebiyle Noel tatilindeki uluslararası 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

OMİCRON NEDENİYLE 4500'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Tüm dünyada etkisi sürdürmeye devam eden Covid-19'un Omicron mutasyonu ve mutasyon nedeniyle yaşanan personel eksikliği sebebiyle Noel tatilindeki uluslararası 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi. Omicron varyantı en çok ABD uçuşlarını etkiledi. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, hafta sonu tatilinde ABD'de yapılan yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, iptal edilen uçak seferlerinin dörtte birini oluşturuyor.

ÇİN'DE YURTİÇİ KAYNAKLI VAKALAR ARTIYOR Çin'de yurtiçi kaynaklı vakalar ise artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yayınlanan günlük rapora göre son 24 saatte anakarada yerel kaynaklı 87 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Son verilerle birlikte Çin'de toplam vaka sayısı 100 bin 871'e yükselirken, bin 881 kişi tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise değişmeyerek 4 bin 636'da kaldı.

ALMANYA

TARİHİ KATEDRALDE AŞI KUYRUĞU Almanya'da yeniden artışa geçen korona virüs vakalarıyla mücadele kapsamında Köln'deki tarihi katedralde aşı uygulaması yapıldı. Dört saat süren aşılama programı kapsamında Köln Katedrali'ne önceden randevu alanlara ve randevusuz olarak gelenlere aşı uygulandı. Yoğun ilgi gösterilen programda katedral meydanında yüzlerce metre uzunluğunda kuyruk oluştu.

Omicron mutasyonu dünyada nasıl seyrediyor?
Omicron mutasyonu dünyada nasıl seyrediyor?
Omicron mutasyonu dünyada nasıl seyrediyor?

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Omicron, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Omicron mutasyonu dünyada nasıl seyrediyor? - Son Dakika


Isınmak için hastaneye girmek istedi! Güvenlik görevlileri izin vermeyince, eline taş alıp geri döndü Isınmak için hastaneye girmek istedi! Güvenlik görevlileri izin vermeyince, eline taş alıp geri döndü         
14:52
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgan pozuyla kendini ti'ye aldı Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgan pozuyla kendini ti'ye aldı         
14:51
Sıradan traktörleri 4x4 haline getiriyor! İşlem sonrasında traktörün değeri 100 bin lira artıyor Sıradan traktörleri 4x4 haline getiriyor! İşlem sonrasında traktörün değeri 100 bin lira artıyor         
14:41
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:48 AK Partili Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak
14:41 Fazla merak başa da, mala da bela! Merakı yüzünden milyonluk aracından oldu!
14:40 Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı
14:31 Annesi ve babası küçük çocuğu öyle bir ceza verdi ki! Yol kenarında elinde tabelayla beklettiler
14:29 İşte fiyatlarını indiren ilk market! Şok Marketler, satış fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı
14:24 Cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürdü, ardından kendini yaraladı
14:24 En değerli Türk futbolcular belli oldu! İlk sırada Hakan Çalhanoğlu var
14:23 MasterChef Türkiye'nin 142. bölümde kedi saldırısı: Mehmet Yalçınkaya, kedinin saldırısına uğruyor
14:21 AK Parti'den aldığı bilgiyi aktardı ve müjdeyi verdi: Emeklilere yüzde 30-40 zam
14:14 Uzmanlara göre doların düşüşünde etkili olan 3 faktör
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 14:55:45. #1.11#
SON DAKİKA: Omicron mutasyonu dünyada nasıl seyrediyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement