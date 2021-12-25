Omicron mutasyonu dünyada nasıl seyrediyor? - Son Dakika

OMİCRON NEDENİYLE 4500'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Tüm dünyada etkisi sürdürmeye devam eden Covid-19'un Omicron mutasyonu ve mutasyon nedeniyle yaşanan personel eksikliği sebebiyle Noel tatilindeki uluslararası 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi. Omicron varyantı en çok ABD uçuşlarını etkiledi. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, hafta sonu tatilinde ABD'de yapılan yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, iptal edilen uçak seferlerinin dörtte birini oluşturuyor.

ÇİN'DE YURTİÇİ KAYNAKLI VAKALAR ARTIYOR Çin'de yurtiçi kaynaklı vakalar ise artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yayınlanan günlük rapora göre son 24 saatte anakarada yerel kaynaklı 87 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Son verilerle birlikte Çin'de toplam vaka sayısı 100 bin 871'e yükselirken, bin 881 kişi tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise değişmeyerek 4 bin 636'da kaldı.

ALMANYA

TARİHİ KATEDRALDE AŞI KUYRUĞU Almanya'da yeniden artışa geçen korona virüs vakalarıyla mücadele kapsamında Köln'deki tarihi katedralde aşı uygulaması yapıldı. Dört saat süren aşılama programı kapsamında Köln Katedrali'ne önceden randevu alanlara ve randevusuz olarak gelenlere aşı uygulandı. Yoğun ilgi gösterilen programda katedral meydanında yüzlerce metre uzunluğunda kuyruk oluştu.