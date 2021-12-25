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Omicron nedeniyle 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi - Son Dakika

Omicron nedeniyle 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi

25.12.2021 10:52

Noel tatilinde, Omicron mutasyonu nedeniyle 4 bin 500'den fazla uluslararası uçuş iptal edildi.

Noel tatilinde, Omicron mutasyonu nedeniyle 4 bin 500'den fazla uluslararası uçuş iptal edildi.

Tüm dünyada etkisi sürdürmeye devam eden Covid-19'un Omicron mutasyonu ve mutasyon nedeniyle yaşanan personel eksikliği sebebiyle Noel tatilindeki uluslararası 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi. Bir uçuş takip platformu tarafından yapılan araştırmaya göre dün, seyahatlerin oldukça yoğunluk gösterdiği bir gün olmasına rağmen en az 2 bin 401 uçuş iptal edildi. Bugün ise bin 900 uçuşun daha yapılmayacağı ifade edilirken, yarın gerçekleşecek 500 uçuşun daha iptal edilmesi bekleniyor.

En çok ABD uçuşları etkilendi

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, hafta sonu tatilinde ABD'de yapılan yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, iptal edilen uçak seferlerinin dörtte birini oluşturuyor. United Havayolları ve Delta Havayolları, artan Covid-19 vakaları nedeniyle personel eksikliği yaşandığına işaret ederek dün 300 uçuşunu iptal etti. United Havayolları iptallerle ilgili yaptığı açıklamada, " Bu hafta ülke çapında görülen Omicron vakalarındaki artış, uçuş ekiplerimizi ve operasyonlarımızı yürüten personellerimiz üzerinde doğrudan bir etki oluşturdu. Sonuç olarak, ne yazık ki bazı uçuşları iptal etmek zorunda kaldık. Etkilenen yolcuları havaalanına gelmeden önce bilgilendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Havayolu personeli hastalanıyor

İngiltere'de, Covid-19'a yakalanan çalışanların kendilerini izole etmeleri sonrasında, havayolu şirketlerinde personel eksikliği yaşıyor. Alman havayolu şirketi Lufthansa dün yaptığı açıklamada, pilotların hastalık izinlerinde yaşanan "büyük artış" nedeniyle Noel tatilinde yapılması planlanan uzun mesafeli transatlantik uçuşları iptal ettiğini duyurdu.

Avustralyalı havayolu şirketi Jetstar ise artan Covid-19 vakaları nedeniyle birçok çalışanın test yaptırmak zorunda kaldığını ve bununla birlikte karantina uygulamasının da son dakika uçuş iptallerine ve gecikmelere neden olduğunu söyledi.

Kutlamalara gölge düştü

Covid-19 salgını Frankfurt, Londra, Boston ve Beytüllahim gibi kentlerde düzenlenmesi beklenen Noel şenliklerine ve kiliselerdeki kutlamalara arta arda ikinci yılda da gölge düşürdü.

Almanya'da kiliseye gidenler, kişi sınırlaması ve sıkı Covid-19 tedbirleri ile karşı karşıya kalarak, aşı veya negatif Covid-19 test sonucu göstermek zorunda kaldı.

Frankfurt'ta da bin 200 kişi kapasiteli bir katedral, sosyal mesafe kuralları gereğince 137 kişi için rezerve edildi ve maskeler eşliğinde şarkılar söylendi.

Belçika'nın Anvers kentindeki insanlar ise kültürel mekanların kapanmasını protesto etmek için Noel ağaçlarını pencerelerden aşağıya sarkıttı.

Covid-19 salgınından önce binlerce Hıristiyanı ağırlayan Beytüllahim'de ise bu yıl, geçen yıla göre daha hareketli geçti. Bir araya gelen yüzlerce kişi, davullarla birlikte Manger Meydanı'na yürüdü.

Omicron nedeniyle 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi
Omicron nedeniyle 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi
Omicron nedeniyle 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi

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Koronavirüs, Araştırma, Omicron, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Omicron nedeniyle 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi - Son Dakika
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