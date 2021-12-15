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'OMİCRON UYARICI OLSUN, KORONAVİRÜS HALA BİTMEDİ' - Son Dakika

'OMİCRON UYARICI OLSUN, KORONAVİRÜS HALA BİTMEDİ'

15.12.2021 10:41

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, aşı olunsa da mutasyonların devam edeceğini belirterek, "Şimdi 'Omicron', belki ileride daha farklı isimlerle de karşılaşacağız.

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, aşı olunsa da mutasyonların devam edeceğini belirterek, "Şimdi 'Omicron', belki ileride daha farklı isimlerle de karşılaşacağız. Vaka sayılarımız hala aynı çizgide, bu durumu aşıların etkisine borçluyuz. 'Omicron' varyantı bize bir uyarıcı olsun. Hala koronavirüs bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor" dedi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk de aşılamadan vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, aşı olunmasına rağmen farklı varyantların çıkabileceğini hatırlatarak, "Aşı da olsak bu mutasyonlar devam edecek. Bu virüs yaşamaya ve aramızda olmaya devam ettiği için mutasyonlar da sürecek. Şimdi 'Omicron', belki ileride daha farklı isimlerle de karşılaşacağız. Görüyoruz ki ve yapılan açıklamalar aşıların hala etkinliğinin devam ettiğini söylüyor. Devam ediyor ki gerçekten bu vaka artışlarına çok fazla yansımadı, diye düşünüyorum çünkü vaka sayılarımız hala aynı çizgide. Bu durumu aşıların etkisine borçluyuz" diye konuştu.

'ÖNLEMLERE SARILMAMIZ GEREKEN DÖNEMDEYİZ'

Aşılama oranının düştüğünü de dile getiren Dr. Emel Azak Karali, "Maalesef toplumda hepimiz görüyoruz ki önlemlere uymada ciddi bir gevşeklik var. Aslında daha fazla bu önlemlere sarılmamız gereken bir dönemdeyiz. Bir başarı elde etmişken, bu başarının sonunu getirmek için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Aşılama oranları da azaldı, aşıların etkinliği de süre geçtikçe azalmaya başlayacak. Varyantlarla değil belki de üzerinden geçen süre nedeniyle aşıların etkinliğini kaybedeceğiz. Bu yüzden aşı dozlarımızı tamamlamamız konusunda büyük bir hassasiyet göstermemiz gerek" dedi.

'KORONAVİRÜS BİTMEDİ'

Üçüncü doz aşıların tamamlanması gerektiğini vurgulayan Dr. Karali, "Çünkü olduğumuz ilk iki aşının hem süresinin geçmesi hem de bu varyantların gündeme gelmesi nedeniyle etkinliğinin günden güne azalmaya başladığını görüyoruz. Aşılar hala etkililer ki gelen hastalarımız, yoğun hasta baktığımız günlerdeki gibi değil. Klinikleri hafif seyrediyor ve daha çok altta yatan hastalıklar biraz daha bizim servisteki yatan hastalarımızı oluşturan grup" diye konuştu.

Aşılamanın çok güzel yansımalarını gördüklerini belirten Karali, "Aşılamayla gençleri çok iyi koruyabildik, hastalarımızın çoğunda hafif seyrediyordu fakat ciddi seyreden vakalarımız da oldu düşük yaş gruplarında. Sağlık camiası olarak aşının çok güzel yansımalarını görüyoruz. Aşı talebinin oldukça azaldığını görüyoruz, gevşememiz lazım. Belki 'Omicron' varyantı bize bir uyarıcı olsun. Hala koronavirüs bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Bunun için de tüm önlemlere sıkı bağlılık gerekiyor" dedi.

BAŞHEKİM CANTÜRK: TEDBİRLER İHMAL EDİLİYOR

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk de aşılamadan vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek, "'Omicron'un gerçekten daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Bizim de bu konudaki tecrübelerimiz her geçen gün artıyor ve daha iyi kontrol edebiliyoruz. Bir diğer taraftan da pandemi artık bir şekilde kanıksandığı için tedbirler ihmal ediliyor. Bu da varyantın bu kadar saldırgan olmasının bir başka gerekçesi de olabilir. Aşılamadan vazgeçmememiz gerekiyor" diye konuştu.

'OMİCRON UYARICI OLSUN, KORONAVİRÜS HALA BİTMEDİ'
'OMİCRON UYARICI OLSUN, KORONAVİRÜS HALA BİTMEDİ'
'OMİCRON UYARICI OLSUN, KORONAVİRÜS HALA BİTMEDİ'
'OMİCRON UYARICI OLSUN, KORONAVİRÜS HALA BİTMEDİ'

Kocaeli Üniversitesi, Araştırma, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'OMİCRON UYARICI OLSUN, KORONAVİRÜS HALA BİTMEDİ' - Son Dakika


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