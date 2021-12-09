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"Omicron vakaları, Güney Afrika'daki delta mutasyonlu vakaların yayılışını geride bıraktı" - Son Dakika

"Omicron vakaları, Güney Afrika'daki delta mutasyonlu vakaların yayılışını geride bıraktı"

09.12.2021 09:57
"Omicron vakaları, Güney Afrika'daki delta mutasyonlu vakaların yayılışını geride bıraktı"

Japonya'da Sağlık Bakanlığına danışmanlık yapan kurul, Covid-19'un Omicron mutasyonunun diğer mutasyonlardan daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu açıkladı.

Japonya'da Sağlık Bakanlığına danışmanlık yapan kurul, Covid-19'un Omicron mutasyonunun diğer mutasyonlardan daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu açıkladı.

Japonya'da sağlık bakanlığına başkanlık eden kurul, yeni bir mutasyon olarak ortaya çıkan Omicron mutasyonunun diğerlerinden daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu açıkladı. Sağlık bakanlığına başkanlık eden kurul ve Japonya Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Takaji Wakita, Omicron mutasyonunun diğer mutasyonlardan daha bulaşıcı ve korkutucu olduğunu söyledi. "Omicron vakaları, Güney Afrika'daki delta mutasyonu enfeksiyonlarının yayılışını geride bırakacak şekilde arttı" diyen Wakita, "Omicron mutasyonu, bağışıklık sistemini gizlice bertaraf etme yeteneğine sahip olabilir" ifadelerini kullandı

DELTA MUTASYONUNDAN 4.2 KAT DAHA TEHLİKELİ

Kyoto Üniversitesi Profesörü Hiroshi Nishiura ve diğer uzmanlar ise Afrika ülkelerinde Omicron salgınının başladığı ilk evrede, virüsün üreme kat sayısının Delta mutasyonundan 4.2 kat daha fazla olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Covid-19 vakalarında, geçen haftaya göre artış yaşandığına dikkat çeken kurul üyeleri maske, sosyal mesafe ve aşılama gibi enfeksiyon kontrol önlemlerinin kapsamlı bir şekilde uygulanması gerektiği çağrısında bulundu.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı 1 milyon 728 bin 616'ya ulaştı ve 18 bin 382 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede şimdiye kadar 4 Omicron mutasyonu vakası da doğrulandı.

(Burak Ersoy-İHA)

Omicron vakaları, Güney Afrika'daki delta mutasyonlu vakaların yayılışını geride bıraktı

Koronavirüs, Japonya, Omicron, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Omicron vakaları, Güney Afrika'daki delta mutasyonlu vakaların yayılışını geride bıraktı' - Son Dakika


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