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'OMİCRON VARYANTI AŞILAMA SAYISINI 5 KAT ARTIRDI' - Son Dakika

'OMİCRON VARYANTI AŞILAMA SAYISINI 5 KAT ARTIRDI'

27.12.2021 11:10

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, Türkiye'de de görülmeye başlanan Omicron varyantının aşılama oranını arttırdığını söyledi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, Türkiye'de de görülmeye başlanan Omicron varyantının aşılama oranını arttırdığını söyledi. Doç. Dr. Doğan, Yakın zamanda daha önce iki doz aşı olmuş kişilere ilave aşı hakkı tanımlandı ve özellikle yeni varyantın ortaya çıkması ve bu varyantın etkilerinin basınla paylaşılması ve yeni tanımlanan aşı hakkı sonrasında bir hafta öncesiyle bugünü değerlendirdiğimizde aşı polikliniklerine başvuran kişi sayısının 5 katı kadar olduğunu görmekteyiz dedi.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, Avrupa'nın ardından Türkiye'de de görülen Omicron varyantının görülmesinin vatandaşlar arasında aşı oranını artırdığını söyledi. Son zamanlarda vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte aşılanmada büyük artış olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Doç, Dr., Doğan, Yakın zaman içerisinde daha önce iki doz aşı olmuş kişilere ilave aşı hakkı tanımlandı. Özellikle yeni varyantın ortaya çıkması ve bu varyantın etkilerinin basınla paylaşılması ve yeni tanımlanan aşı hakkı sonrasında bir hafta öncesiyle bugünü değerlendirdiğimizde aşı polikliniklerine başvuran kişi sayısının 5 katı kadar olduğunu görmekteyiz dedi.

'TEST İÇİN GELENLER VAR'

Turkovac aşısının Trakya Bölgesi koordinatörlüğünü Çorlu Devlet Hastanesi'nin yaptığını belirten Doç. Dr. Doğan, Özellikle bazı şartları karşılayan gönüllü kişilere Turkovac aşısı uygulanmaktaydı. Gönüllü sayısı giderek artmakta. Aşıyla alakalı olumsuz bir geri dönüş ve yahut olumsuz bir yan etki yansımadı. Ülkemizin gücüne, gelecekti ülkemizin ulusal aşımızın, ülkemizde en fazla uygulanan aşı olacağının inancını bu da perçinlemekte dedi.

Kışın artan gribal enfeksiyonlar nedeniyle vatandaşların test için hastanelere geldiğini ifade eden Doç. Dr. Doğan, Gribal enfeksiyon ve Covid virüsünün belirtileri birbiriyle karışabilmekte. Bu nedenle benzer semptomları olan kişiler hastanemize test amacıyla başvurabilmekte ve test sonucuna da baktığımızda da negatif olan bir grup var. Bu da şu anlama gelmekte; mevsimin özelliğine bağlı olarak diğer viral enfeksiyonların da sıklığında bir artış yaşıyoruz diye konuştu.

HASTANELERDE YOĞUNLUK YAŞANMADI

Doç. Dr. Mustafa Doğan, Trakya Bölgesi'nde, Tekirdağ'ın yanı sıra Edirne ve Kırklareli'de de vaka sayısında artış görüldüğüne dikkat çekerek, buna karşılık hastanelerde yoğunluğun yaşanmadığını söyledi. Trakya'da aşılanma oranlarının da yüksek olduğunu belirten Doğan, Ülkemizdeki Covid vaka sayıları uzun bir dönem yatay seviyedeydi. Bu yatay seviye içerisinde bölgesel faktörler gözlenebilmekte. Zaman zaman farklı bölgelerdeki vaka sayılarındaki artış dikkat çekmekte. Trakya'da da yakın zaman içerisinde vaka sayılarında bir dalgalanma, kısmi bir artış gözlenmekte. Fakat bu artan vaka sayıları hastanelerde bir yatış ya da yoğun bakım sayılarında artışa neden olmadı. Biz bunu özellikle Trakya'daki aşı oranlarının yüksek olmasına bağlıyoruz dedi.

KENTTE AŞILANMA ORANI YÜZDE 82,3

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; Tekirdağ, 358,63 ile nüfusa göre vaka artan iller arasında 3'üncü sırada yer aldı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya dönen Tekirdağ, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasında bulurken, aşılama oranı da yüzde 82,3'e ulaştı. Tekirdağ'da birinci doz 820 bin 446, ikinci doz 759 bin 731, üçüncü doz 267 bin 771 bin olmak üzere toplam 1 milyon 847 bin 948 aşı uygulandı.

'OMİCRON VARYANTI AŞILAMA SAYISINI 5 KAT ARTIRDI'
'OMİCRON VARYANTI AŞILAMA SAYISINI 5 KAT ARTIRDI'
'OMİCRON VARYANTI AŞILAMA SAYISINI 5 KAT ARTIRDI'
'OMİCRON VARYANTI AŞILAMA SAYISINI 5 KAT ARTIRDI'
'OMİCRON VARYANTI AŞILAMA SAYISINI 5 KAT ARTIRDI'
'OMİCRON VARYANTI AŞILAMA SAYISINI 5 KAT ARTIRDI'
'OMİCRON VARYANTI AŞILAMA SAYISINI 5 KAT ARTIRDI'
'OMİCRON VARYANTI AŞILAMA SAYISINI 5 KAT ARTIRDI'

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Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Omicron, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'OMİCRON VARYANTI AŞILAMA SAYISINI 5 KAT ARTIRDI' - Son Dakika
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