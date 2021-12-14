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Omicron varyantı, delta varyantına göre 6 kat daha fazla bulaşıcı - Son Dakika

Omicron varyantı, delta varyantına göre 6 kat daha fazla bulaşıcı

14.12.2021 09:52
Omicron varyantı, delta varyantına göre 6 kat daha fazla bulaşıcı

Omicron varyantının Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte varyantın delta varyantına göre 6 kat daha hızlı bulaşıcı olduğu ortaya çıktı.

Omicron varyantının Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte varyantın delta varyantına göre 6 kat daha hızlı bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzman Dr. Halis Yerlikaya, Covid 19 varyantlarının önüne geçmek için geri kalmış ülkelere aşı çalışmaları yapılması gerektiğini savundu.

Dünyada Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid 19 virüsünün Omicron varyantı, her geçen gün yayılması artarken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'de de 6 kişide tespit edildiği açıklamasını yapmıştı. Delta varyantına göre 6 kat daha fazla hızlı bulaşan Omicron varyantına karşı Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi, Memorial Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Halis Yerlikaya, hatırlatma aşılarının yapılması, aşı yapmayanların mutlaka aşı yapması ve başka varyantların önüne geçilmesi için geri kalmış ülkelere yönelik aşı çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

Omicron ile ilgili her geçen gün bilgiler artığını söyleyen Dr. Yerlikaya, Omicron'un dünyada Güney Afrika'da başladığını hatırlattı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de ortaya çıktığını belirten Dr. Yerlikaya, "En son da Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığı kadarıyla omicron varyantının tespit edildiği söylendi. Omicron'un özelliği delta varyantına göre 6 kat daha fazla bulaşıcı. Çok daha fazla bulaşıcı bir varyantla karşı karşıyayız. Eğer bu pandemiyi bütün dünyada kontrol altına alamazsak dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkacak toplum içerisindeki yayılımdan kaynaklı yeni varyantlarla tekrar toplumun hastalanma ihtimali var. Aşı patentinin ortadan kaldırılması gibi bir takım önlemlerin alınması ve bütün dünyanın birlikte kurtuluşu hedeflenmesi önemli hale geliyor. Elimizdeki verilere göre, delta varyantı daha hızlı bulaşıyor, ama daha hafif seyrediyor" dedi.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE, GERİ BIRAKILMIŞ ÜLKELERE YÖNELİK AŞI ÇALIŞMALARI YAPMASI LAZIM"

Avrupa Hastalık Önleme Merkezinin bir öngörüsü olduğunu ifade eden Dr. Yerlikaya, "Önümüzdeki dönemde bu kadar hızlı yayılan bir varyantın bütün Covid 19 vakalarını yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacağından bir takım şeyler var. Çok net olarak şunu söyleyebilirim. Mutlaka aşı olmamız gerekiyor. Bu hastalıktan kurtulmanın en önemli aracı aşı. Toplum içerisindeki bulaşın önüne geçemediğiniz oranda, virüs toplum içerisinde hızla yayıldığında aslında virüste yarı canlı bir varlık olarak yaşamını sürdürmek istiyor. Dolayısıyla vücutta bir takım adaptasyonlara uğruyor. Daha fazla yaşayabilmek için bir takım değişimlere uğruyor. Siz, toplumsal bulaşı engelleyemediğiniz zaman toplum içinde bireylerde çok hızlı bir biçimde yayıldığı zaman ve önüne geçilmediği zaman yeni varyantlarla karşı karşıya kalmak durumunda kalıyoruz. Dünya olarak kalıyoruz. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere ya da geri bırakılmış ülkelere yönelik aşıyla ilgili çalışmalar yapması lazım. Kendileri için bunu yapmaları lazım. Bu aşının herkese bir biçimde ulaştırılması gerekiyor ki, bu yeni varyantlar ortaya çıkmasın" diye konuştu.

"OMİCRON VARYANTINA KARŞI ÜÇÜNCÜ DOZ MUTLAKA YAPILMALI"

Omicron varyantı bulaşan kişilerde aşıların yanıtının yetersiz olduğu dolayısıyla bu yanıtı artırmak adına iki doz aşının yetmediği, üçüncü doz aşıyı mutlaka yapmak gerektiğini aktaran Dr. Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Bizim bölgemizde, ilimizde gerçekten aşılanma oranları Türkiye'nin geri kalınıyla karşılaştırıldığında çok düşük oranda. Biz, bu Covid 19 pandemisine karşı en büyük bedeli veren bölgelerden biriyiz. Neredeyse her aileden bir yurttaşımızı kaybettiğimiz bir süreci geride bıraktık. Şu anda da kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları, bağışıklık sistemini baskılayan tedavileri almakta olan kişiler gibi bir takım risk gruplarına tanımlanmış ek doz aşıların ya da hatırlatma dozu aşılarının mutlaka tamamlanması gerekiyor. Aşı olmamış bireylerinde mutlaka aşı olmaları gerekiyor. Bu hastalığın kimde nasıl bir şey yapacağını bilemiyoruz. Şu an Türkiye'de her gün 200'ye yakın yurttaşımızı kaybediyoruz. Aslında Covid 19 pandemisi bitmedi. Bu resmi rakamlar. Resmi rakamların çok daha üzerinde bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından söylenen bir şey var. Bu verilerin ötesinde iki kat, üç kat ölümü biz sadece Covid 19 nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşımız oldu. Covid 19 hastalarına da yeterli zaman, yeterli bakım, yeterli donanım açısında hastanelerde ayrılmadığı için sağlık sistemimizin bir takım sıkıntıları mevcut. Bu nedenle de kaybettiğimiz çok yurttaşımız oldu".

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/ İHA)

Omicron varyantı, delta varyantına göre 6 kat daha fazla bulaşıcı
Omicron varyantı, delta varyantına göre 6 kat daha fazla bulaşıcı
Omicron varyantı, delta varyantına göre 6 kat daha fazla bulaşıcı

Koronavirüs, Türkiye, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Omicron varyantı, delta varyantına göre 6 kat daha fazla bulaşıcı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Omicron varyantı, delta varyantına göre 6 kat daha fazla bulaşıcı - Son Dakika
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