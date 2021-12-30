Üye Girişi
"Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı" - Son Dakika

"Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı"

30.12.2021 10:29
"Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı"

Omicron varyantı nedeniyle vakaların artışa geçmesiyle üniversiteler online eğitime dönmeye başladı.

Omicron varyantı nedeniyle vakaların artışa geçmesiyle üniversiteler online eğitime dönmeye başladı. Özellikle şehir dışında eğitim gören üniversite öğrencilerinin bu durumu 2022 kira zamlarından etkilenmemek için fırsat olarak gördüğünü belirten Depo Palas CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Son bir haftada depo taleplerinde olağanüstü bir atış yaşanıyor. 2022'ye zamlanan kirayla girmek istemeyen öğrenciler hızla memleketlerine dönüyor. Talep artışı bir anda yüzde 45'i buldu" dedi.

Kovid-19'un yayılımını hızla artıran omicron varyantı, üniversitelerde yeni pandemi önlemlerini masaya getirdi. Üniversitelerde öğrencilerin talepleriyle online ve hibrit eğitime geçilmesi yönünde kararlar alınmaya başlandı. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan çok sayıda üniversite, yüz yüze eğitime devam zorunluluğunun kaldırıldığını, sınavların da online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu yönde henüz harekete geçmeyen üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, sosyal medya platformlarında sınavların online yapılmasına yönelik kampanyalar başlattı. Yeniden online eğitime geçilmesiyle memleketlerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin hızla eve dönüş hazırlığına giriştiğini belirten Depo Palas CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Özellikle büyük şehirlerde yüzde 70'i bulan kira artışları karşısında eğitimlerini zor şartlar altında sürdüren öğrenciler depolara akın etti. Ayın son günleri olması itibarıyla 2022'nin kira artışlarından etkilenmemek için ellerini çabuk tutan öğrenciler eşyalarını depolara teslim ederek memleketlerinin yolunu tutuyor. Kısıtlı süre, yanlış seçimler yapılmasına zemin oluşturuyor" diye konuştu.

"YÜZDE 90 MALİYET TASARRUFU AVANTAJI"

Depoların yüksek kira fiyatları karşısında öğrencilere yüzde 90 maliyet tasarrufu avantajı sunduğunu söyleyen Gümüşoğlu, "Online eğitime geçilmesiyle öğrenciler depolara akın etmişti. Bu süreçte depolar yeniden yüz yüze eğitime geçilme ihtimaline karşı öğrencilerin B planları olmuştu. Yeniden benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Büyükşehirlerde ortalama 3 bin 500 liradan başlayan ev kirasını vermek yerine eşya yoğunluklarına bağlı olarak 300 - 500 liralık bir maliyetle depo hizmeti almayı tercih ediyorlar. Öğrencilerin B planlarını depomuzda barındırarak geleceklerini güvence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

2022'nin kira artışlarından etkilenmemek için hızlı hareket edilmesinin yanlış seçimleri beraberinde getirebileceğine dikkat çeken Ulaş Gümüşoğlu, öğrencilere doğru seçimlerde bulunmalarına yönelik şu tavsiyeleri verdi:

"Öğrenciler depo sözleşmelerinin eksiksiz bir şekilde hazırlandığından emin olmalı. Sigortası olmayan depo hizmetlerinin hiçbir güvencesi olmadığı unutulmamalı. Öğrenciler eşyalarını teslim edecekleri depoların fiziksel koşullarını görmezden gelmemeli. Nem, ortam ısısı, kamera sistemi, yeterli alan, temizlik gibi detaylar eşyaların uygun koşullarda saklanması açısından önemli yer tutuyor. Lojistik ve depolama alanında 40 yıllık tecrübeye sahip bir şirket olarak eşyaların ekspertiz raporunun hazırlanmasından yüklenerek depolara taşınmasına kadarki tüm süreci uzman ekiplerimizle yönetiyoruz. Türkiye'ye bir ilki kazandırdığımız depo oda sistemimizle eşyaları ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız odalarda koruma altına alıyoruz. Böylece en uygun maliyetlerde yüksek standarda sahip çözümler sunabiliyoruz"


Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı
Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı
YORUMLAR
500

Üniversiteler, Omicron, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı' - Son Dakika


Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu! Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!         
10:33
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun         
10:24
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri         
10:11
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:32 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!
10:31 Yer Adana! Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti
10:23 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun
10:22 Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
10:18 Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
10:16 Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor
10:11 Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri
10:09 Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı
10:01 Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı
09:54 Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:40:19. #1.13#
SON DAKİKA: "Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement