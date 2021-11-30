Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi - Son Dakika

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantı, sağlıkçı ataması, ek tedbirler ve yerli aşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAPANMA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Omicron varyantının Türkiye'de henüz görülmediğini ifade eden Koca "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

"BULAŞICILIĞI DAHA YÜKSEK"

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

YERLİ AŞIYA ACİL KULLANIM ONAYI

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

"MOLNUPİRAVİR 50 KAT DAHA UCUZ OLACAK"

Molnupiravir ilacına ilişkin Koca, "Molnupiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak, 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Benim '30-35 kat oranında ucuz olacak' dediğim rakamdan daha ucuz olacak muhtemelen belki 50 kat oranında ucuz olacak. Vatandaşımıza ücretsiz olacak." bilgisini verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Koca, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik konusuna ilişkin soruya, "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun, birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." yanıtını verdi.