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Omicron varyantı, Kovid-19 testlerinin Fransa'ya maliyetini artırdı - Son Dakika

Omicron varyantı, Kovid-19 testlerinin Fransa'ya maliyetini artırdı

10.01.2022 15:17
Omicron varyantı, Kovid-19 testlerinin Fransa'ya maliyetini artırdı

Fransa'da 2021 yılında 6 milyar avroya mal olan Kovid-19 testlerinin, ocakta aylık maliyetinin Omicron varyantı etkisiyle 1 milyar avroyu geçeceği bildirildi.

Fransa'da 2021 yılında 6 milyar avroya mal olan Kovid-19 testlerinin, ocakta aylık maliyetinin Omicron varyantı etkisiyle 1 milyar avroyu geçeceği bildirildi.

BFMTV'nin haberine göre, geçen yılın tamamında Kovid-19 testleri 6 milyar avroya mal oldu. Bununla birlikte, ocak ayının ilk haftasında yapılan test sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 25 artarak, 10 milyona ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalara dayandırılan haberde, Omicron varyantının etkisiyle ocak ayında Kovid-19 test maliyetinin 1 milyar avroyu geçmesinin beklendiği, testler için 1,6 milyar avro bütçe ayrıldığı vurgulandı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, test maliyetlerinin her zaman yoğun bakım ünitelerinden daha az olacağını belirtirken, Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal da hastanelerde yatakların doluluk oranını azaltmak için testlere odaklandıklarını ifade etti.

Öte yandan ülkede eczanelerin önünde 2 saate varan bekleme sürelerinin olduğu test kuyruklarının oluşması nedeniyle aşı merkezlerinin yanında test için tarama merkezleri açılması planlanıyor.

Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısı Senato'da

Fransa'da tartışmalara neden olan Kovid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısı, 6 Ocak'ta Ulusal Mecliste kabul edilmesinin ardından bugün Senatoya geldi.

Kovid-19 sağlık ruhsatını, aşı kartına dönüştürecek yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak. Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü dozun yaptırılması gerekecek.

Hükümet, tasarının 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedefliyor.

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Omicron, Fransa, Ocak, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Omicron varyantı, Kovid-19 testlerinin Fransa'ya maliyetini artırdı - Son Dakika


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