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Omicron varyantına karşı "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı - Son Dakika

Omicron varyantına karşı "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı

20.01.2022 15:01

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Omicron varyantının bulaşıcılığının yüksek olduğunu belirterek, kapalı ortamlar başta olmak üzere maske ve mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Omicron varyantının bulaşıcılığının yüksek olduğunu belirterek, kapalı ortamlar başta olmak üzere maske ve mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının 2 yıldır tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'deki yaşamı da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Salgınla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu vurgulayan Üstündağ, Kovid-19 aşılarının yaygınlaşmasıyla salgının ilk dönemine kıyasla hastalığın halk sağlığına olan ölümcül etkilerinin azaldığını belirtti.

Üstündağ, yeni çıkan varyantların salgının seyrini değiştirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde etkili olan Omicron varyantının bulaşıcılığı çok yüksek. Dolayısıyla aşılı dahi olsak, maske, mesafe ve hijyen kurallarını tam uygulamadığımız durumda hastalığı geçirme olasılığımız var. Burada en büyük uyarıyı sayıları az da olsa aşılanmamış vatandaşlarımıza yapmamız lazım. Dünyada bu kadar yaygın kullanımı olan, etkileri ve yan etkileri bu kadar açıkça ortaya çıkan başka bir aşı yok. Lütfen artık aşılarını Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde olsunlar. Hastalansalar dahi hafif geçirme şansı elde etsinler."

Üstündağ, hatırlatma dozunun da önemli olduğunu, düşen antikor seviyelerini artırmak için belirlenen takvime göre vatandaşların aşılarını olması gerektiğine dikkati çekti.

-"Kuralları ödünsüz şekilde uygulamalıyız"

Prof. Dr. Üstündağ, kapalı ve kalabalık ortamlarda kurallara özellikle riayet edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastalığa yakalanmamak için maske, mesafe ve hijyene muhakkak uyulmalı. Bilhassa kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışmalıyız. Buralarda kuralları ödünsüz şekilde uygulamalıyız. Aşımızı tam olursak, kurallara da dikkat edersek, dünyadaki salgınların seyrini de göz önüne alırsak bahar ve yaz aylarıyla beraber bu salgından büyük ölçüde kurtulmuş oluruz. Ancak bunun için hepimizin katkısı gerekli."

Omicron varyantına karşı tedbiri elden bırakmayın uyarısı
Omicron varyantına karşı tedbiri elden bırakmayın uyarısı
Omicron varyantına karşı tedbiri elden bırakmayın uyarısı

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Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Omicron, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Omicron varyantına karşı "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı - Son Dakika
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