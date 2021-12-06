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Omicron varyantının sanıldığından daha uzun zamandır Avrupa'da olduğu belirlendi - Son Dakika

Omicron varyantının sanıldığından daha uzun zamandır Avrupa'da olduğu belirlendi

06.12.2021 12:07
Omicron varyantının sanıldığından daha uzun zamandır Avrupa'da olduğu belirlendi

Afrika'nın güneyinde 25 Kasım'da tespit edildiği duyurulan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ertesi gün Belçika'da görülmesi, Avrupa'daki ilk vaka olarak kayıtlara geçse de söz konusu varyantın haftalar öncesinde ülkede olduğu ortaya çıktı.

Afrika'nın güneyinde 25 Kasım'da tespit edildiği duyurulan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ertesi gün Belçika'da görülmesi, Avrupa'daki ilk vaka olarak kayıtlara geçse de söz konusu varyantın haftalar öncesinde ülkede olduğu ortaya çıktı.

Belçika'nın Flaman bölgesinde yayın yapan gazetelerin Flaman Sağlık Ajansına dayandırdığı haberlerde, Doğu Flandre vilayetinde haftalar önce Kovid-19'a yakalanan bir gençteki varyantın Omicron olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Hastanın, Kasım 2021'in ortalarında Çekya'nın Brno kentindeki bir su topu müsabakasından Belçika'ya dönen takımın üyesi ve Melle isimli okulun öğrencisi olduğu Flaman Sağlık Ajansı tarafından doğrulandı.

Böylece söz konusu varyantın Avrupa'ya bilinenden çok daha önce ulaştığı anlaşıldı.

Güney Afrika ve Botsvana'da 25 Kasım'da tespit edildiği bildirilen Omicron varyantının, ertesi gün Belçika'da görülmesiyle Avrupa'ya ulaştığı bildirilmişti.

Yerel medyadaki haberlerde, hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır'dan Türkiye üzerinden Belçika'ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı ayrıca kadının Afrika'nın güneyiyle bağlantısının olmadığı ifade edilmişti.

İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri, 25 Kasım'dan itibaren "Omicron varyantının ortaya çıktığı" Afrika'nın güneyindeki ülkelerden uçuşları durdurmuştu.

Halihazırda resmi verilere göre Belçika'da 9 Omicron vakası bulunuyor.

Belçika, Omicron, Afrika, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Omicron varyantının sanıldığından daha uzun zamandır Avrupa'da olduğu belirlendi - Son Dakika


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