Omicron Varyantlarına Karşı Geliştirilen Çin Aşısı Klinik Denemelere Tabi Tutulacak - Son Dakika
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Omicron Varyantlarına Karşı Geliştirilen Çin Aşısı Klinik Denemelere Tabi Tutulacak

26.04.2022 18:52
Omicron Varyantlarına Karşı Geliştirilen Çin Aşısı Klinik Denemelere Tabi Tutulacak

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Omicron varyantlarına karşı geliştirilen bir Çin inaktif aşısı, Salı günü Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden klinik deneyler için onay aldı.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Omicron varyantlarına karşı geliştirilen bir Çin inaktif aşısı, Salı günü Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden klinik deneyler için onay aldı. Sinopharm'a bağlı Çin Ulusal Biotec Grubu, geliştirdikleri aşının Aralık 2021'den beri araştırma altında olduğunu bildirdi. Şirket, hayvanlarda emniyet değerlendirmesi ve bağışıklık sağlayıcılık araştırması gibi ön testlerin, aşının aralarında Omicron'un da bulunduğu çeşitli varyantlara karşı yüksek nötrleştirici antikor titresi üretebileceğini gösterdiğini belirtti. Klinik denemelerde, inaktif aşının güvenliğini ve bağışıklık sağlayıcılığını değerlendirmek için iki ya da üç doz Kovid-19 aşısı olmuş 18 yaş ve üstü kişiler arasında rastgele seçilmiş, çift-kör ve kohort çalışma yöntemi benimsenecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Nisan, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Omicron Varyantlarına Karşı Geliştirilen Çin Aşısı Klinik Denemelere Tabi Tutulacak - Son Dakika


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