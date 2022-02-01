Üye Girişi
Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli - Son Dakika

Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli

01.02.2022 09:04
Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli

Sıkı tedbirleri ile bilinen Danimarka, Omicron varyantının alt türü BA.2'nin hızla yayıldığı ülkelerin başında geliyor. Ülkede yapılan bir araştırma, alt varyantın Omicron'a göre daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

Koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler ve yüksek oranda aşılama ile karşı koyan Danimarka'da son dönemde Omicron varyantı ile birlikte vaka sayıları artmaya başlamıştı. Ülkede son dönemde Omicron varyantının alt türü olan BA.2 de hızla yayılırken, bilim insanları Omicron BA.2'nin çok daha tehlikeli olduğunu ortaya çıkaran bir bilimsel araştırma hazırladı.

YENİ VARYANT DAHA KOLAY BULAŞIYOR

Danimarka'nın saygın üniversitelerinden Kopenhag Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarıyla Danimarka Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa araştırmasında Omicron BA.2'nin orijinal Omicron varyantına göre çok daha fazla bulaşıcı olduğu duyuruldu. Araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığını hatırlatan bilim insanları ilk bulgulara göre BA.2'nin ilk Omicron varyantı olan BA.1'e göre hem aşı olanlarda hem de aşısızlarda daha kolay bulaşabildiği kayıtlara geçti. Fakat uzmanlar, aşı olanların bu virüsü bulaştırma riskinin daha düşük olduğu sonucunu da ortaya çıkardı. Aşı olmayanların çok daha fazla virüsü aktardığına dikkat çeken uzmanlar, üçüncü doz aşı olanların ise bunu iki doz aşı olanlara göre daha az taşıdığının da altını çizdi.

"BULAŞMA ORANI YÜZDE 39"

Yaş, cinsiyet ya da aşı durumuna bakılmaksızın Omicron BA.2'nin hızla yayıldığına dikkat çeken uzmanlar, "Bir hanede bu vaka çıkınca bunun diğer aile fertlerine bulaşma oranı yüzde 39. Fakat ilk Omicron varyantında bu ihtimal yüzde 29'du" sözlerine yer verdi.Bilim insanları, "Aşının koruyucu etkisi var. Fakat BA.2'nin okullarda ve kreşlerde aşı olmamış çocuklara bulaşma ihtimali yüksek" dedi.

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Danimarka, Omicron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:55 Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu
08:53 İddianame tamamlandı! Asiye'ye saldıran köpekler silah sayıldı
08:30 Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok
08:20 Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti
08:07 Adalet Bakanı Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk talimat: Kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili gerekeni yapın!
08:06 Mert Öcal, Survivor'dan ayrılıyor mu? Sürgün adasına tepki gösterdi: Bilsem buraya gelmek için düşünürdüm!
08:04 "Çocuklarımı görmek istiyorum" dedi! Gittiği evde kan döktü: Eski eş ve ailesi yaralı!
08:01 İstanbullular dikkat! Şemsiyenizi almadan çıkmayın! 47 şehir için sarı ve turuncu alarm
07:47 Güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
07:42 Son Dakika: TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:10:18. #1.12#
SON DAKİKA: Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement