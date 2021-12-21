Üye Girişi
Omikron'dan bir iyi bir de kötü haber - Son Dakika

Omikron'dan bir iyi bir de kötü haber

21.12.2021 14:17
Omikron'dan bir iyi bir de kötü haber

Omikron varyantının pandemi sürecinin başındaki ağır tablolara nazaran daha hafif seyredeceği ancak bulaşma hızının daha yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

Omikron varyantının pandemi sürecinin başındaki ağır tablolara nazaran daha hafif seyredeceği ancak bulaşma hızının daha yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kurtuluş Buruk, Omikron varyantı hakkında bir iyi bir de kötü haber verdi. Buruk, "Omikron varyantı hakkında elde edilen ilk verilere göre, pandemi sürecinin başındaki ağır tablolara nazaran daha hafif seyredeceği ancak bulaşma hızının daha yüksek olması beklenmektedir. Virüsler ile ilgili genel bilgilerden biri, bunların insan vücudunda çoğaldığı sırada hata sonucu yapısındaki bazı moleküllerin değişime uğramasıdır. Değişimler hiçbir sonuç doğurmayacağı gibi çoğu değişim virüsü olumsuz yönde etkiler ve çoğalamaz veya değişime uğramış virüs, diğer insanlara daha kolaylıkla bulaşabilir ve daha çok hastalık oluşturabilir. Bu virüs artık varyant olarak adlandırılır. SARS-CoV-2 özelinde konuşursak virüsün yapısında olan değişimler varyantın, hastanın boğazında daha çok çoğalmasına veya hastanın vücudunda daha uzun süre kalmasına neden oluyorsa bu varyant toplumda dolaşan diğer varyanta göre daha çok insanı enfekte edeceğinden baskın hale gelir. Bireylerin daha önce hastalık geçirerek veya aşılanarak elde ettikleri bağışıklığın, varyant virüste daha az etkili olma ihtimali kaygı uyandırabilir" dedi.

Omikron varyantının adını Yunan alfabesinin 15. harfinin (O) Yunanca okunuşundan aldığını hatırlatan Buruk "Dünya Sağlık Örgütü tarafından söylenmesi, hatırlanması ve hecelenmesi kolay olduğu için tercih edildiği ifade edilmiştir. Omikron varyantı ilk kez 24 Kasım 2021 tarihinde DSÖ'ye rapor edildi. Bugün itibariyle Türkiye dahil 90 civarında ülkede varlığı gösterildi. Bu varyantın en önemli farkı, diğer varyantlara göre çok sayıda yapısal değişim içermesidir. Bu değişimlerin 37'si, Spike proteinindedir ve bu değişimlerin 25'i diğer varyantlarda bulunmamaktadır. Spike proteininin virüsün hücre yüzeyindeki ACE2 reseptörüne bağlanmada kullandığı RBD bölgesinde 15 değişim söz konusudur. Bu değişimlerin bir kısmının, virüsün hücreye daha kolay bağlanmasına, daha fazla kişiye bulaşmasına, bağışıklık sistemimizin koruyucu etkilerinden daha az etkilenmesine ve bunların sonucunda da yeniden enfekte olma (hastalığın tekrarlaması) riskinin artmasına neden olabileceği bildirilmiştir. Omikron varyantının, PCR testi pozitif bireylerdeki görülme sıklığının 1.5-3 günde ikiye katlandığı hesaplanmaktadır. Yani bugün testi pozitif çıkanların yüzde 2'si Omikron varyantı ise 3 gün sonra bu oran yüzde 4'e çıkmaktadır. Bu eğilim ile bir aylık bir süre zarfında toplumda hastalığa neden olan baskın varyantın Omikron olacağı öngörülmektedir" diye konuştu.

Omikron'un bulaşıcılığı ile ilgili net bir veri olmasa da görülme sıklığındaki artış eğiliminin daha kolay bulaştığını gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Kurtuluş Buruk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hastalık ve ciddi hastalık geçirme riski ile ilgili açık bir bilgi yoktur. Yapılan çalışmalar genç erişkinlerin, hastalığı daha hafif atlattığı şeklindedir. Ancak aşısızlar veya diğer yaş gruplarındaki davranışı ile ilgili veri bulunmamaktadır. Her ne kadar Güney Afrika'da hastaneye yatış oranında bir artış kaydedilse de bunun çok fazla artan vaka sayısıyla da ilişkili olabileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Beklentiler, yeni varyant ile pozitif vaka sayısındaki artışa karşın hastalık şiddetinin azalacağına yöneliktir. İlk veriler, virüsün aşı veya daha önce geçirilen hastalıktan kaynaklanan bağışıklıktan az etkilendiğini göstermektedir. Bununla birlikte virüs ne kadar değişirse değişsin üzerindeki bağlanma molekülünün (spike proteininin RBD bölgesinin) insan hücreleri üzerindeki ACE2 reseptörüne bağlanmasını engelleyecek değişimler söz konusu olamayacaktır. Dolayısıyla bu bölgeye karşı vücudumuzda gelişen bağışıklık bir miktar azalsa da ciddi hastalık geçirme riskini azaltmaya devam edecektir. Halen Türkiye'de kullanılan tanı testleri, tüm varyantları saptayacak şekilde tasarlandığından, testlerin virüs varlığını saptama yeteneğinde azalma olmayacaktır. Bununla birlikte virüsün hangi varyant olduğu ilave testler ile belirlenebilir. Sonuç olarak Omikron varyantı için öngörüler, hastalığı yeniden geçirme olasılığımızda ve hastalığın yayılma hızında artışa neden olabileceği yönündedir. Bununla birlikte başta geçerli ve güncel bir aşıya sahip olmamız olmak üzere uygun maske kullanımımız, sosyal davranışlarımızda ve temizlik yaklaşımımızdaki pandemi ilkelerine uyumumuz sağlıklı yarınlar için temel kurallarımız olmaya devam edecektir."

(Bekir Koca/ İHA)

Omikron'dan bir iyi bir de kötü haber

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Spike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Omikron'dan bir iyi bir de kötü haber - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:25 Son Dakika! "Kur korumalı TV vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı
14:18 HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim!
14:07 Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!
14:04 Eski Başbakan Tansu Çiller ve gelini arasında ''Belgede sahtecilik'' davası!
14:03 Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı
13:52 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra velayet davasını çözebilecek mi?
13:51 Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
13:45 Döviz kurundaki sert düşüş Ali Babacan'ı tatmin etmedi: Ortada tehlikeli bir oyun var
13:44 Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış
13:43 Doların düşmesi Malatya esnafını sevindirdi! Tezahüratlar eşliğinde halay çektiler
Son Dakika! "Kur korumalı TV vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TV vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim! HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim!         
14:18
Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı         
14:04
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, iğrenç istismarı ortaya çıkardı: Mehmet dede yaptı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, iğrenç istismarı ortaya çıkardı: Mehmet dede yaptı         
11:36
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 14:31:17. #1.11#
SON DAKİKA: Omikron'dan bir iyi bir de kötü haber - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement