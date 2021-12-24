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OMIX'in iki telefonu Türkiye pazarında - Son Dakika

OMIX'in iki telefonu Türkiye pazarında

24.12.2021 13:56
OMIX'in iki telefonu Türkiye pazarında

Akıllı telefon satın almayı düşünenler için iki güçlü alternatif, pazarın yeni oyuncusu OMIX'ten geldi.

Akıllı telefon satın almayı düşünenler için iki güçlü alternatif, pazarın yeni oyuncusu OMIX'ten geldi. Taksitli telefon satışlarıyla ilgili yeni düzenlemeyle birlikte, kullanıcıların bir süredir erteledikleri yeni telefon arayışına OMIX, fiyat/performans dengesindeki başarısıyla iki seçenek olarak X300 ve X500 modellerini özel çıkış fiyatıyla satışa sunduğunu duyurdu.

Hayatı kolaylaştıran akıllı teknoloji ürünlerini erişilebilir fiyatla tüketiciye sunan OMIX, Türkiye'de ürettiği akıllı telefon modelleri ile son dönemin konuşulan markalarından biri oldu. Yeni ekosistem ürünlerini Türkiye'de satışa sunmaya başlayan OMIX, ilk etapta iki yeni akıllı telefon modeli olan X300 ve X500'ü Türk tüketicisinin beğenisine sunduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Uzak Asya'nın teknoloji geliştirme konusundaki bilgi ve birikimini, yerli üretim gücüyle birleştiren OMIX, orta-üst segment özelliklere sahip cep telefonlarını, giriş-orta segment fiyat etiketiyle satmaya başladı. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen telefonlar, görünüm ve tutuş zevki açısından da pahalı rakiplerine meydan okuyor. X300 ve X500 model telefonlar farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcılar için donanım ve yazılım özellikleriyle uçtan uca çözüm sunuyor. X500 modeli kutusundan çıkan kablosuz kulaklıkla da rakip tanımıyor" denildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DÖRTLÜ KAMERA KURULUMU

Açıklamanın devamında çoğu kullanıcının telefon değerlendirme kriterlerinde ilk sıralarda kameranın bulunduğuna dikkat çekilerek, "X300 ve X500'ün de iddialı yanlarından birini oluşturuyor. OMIX'in Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde üretilen cihazlardaki kameralar, güçlü donanımına ek olarak yapay zeka desteğiyle tüm ışık ortamlarında net ve parlak fotoğraflar sunuyor.  X500'ün arka bölümündeki 48 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, 108 megapiksel AI Modu ile çekimlerde fark yaratıyor. X300'ün ana kamerası ise 16 megapiksel çözünürlük ve 96MP AI Modu sunuyor. Ana kameralara ek olarak konulan 115 derece ultra geniş açı lens sayesinde fotoğraf ve video çekimlerinde daha kaliteli sonuçlar elde etmek mümkün. Telefonların yüksek çözünürlüklü selfie kameraları arka kameraları aratmıyor. X300 ve X500 ön kameraları, 1080p Full HD video kaydı yapabiliyorlar. Telefonlardaki Yazılımsal Görüntü Sabitleyici (EIS) ise kullanıcısına net çekimler konusunda yardımcı oluyor. Yapay zeka destekli sahne algılama özelliğiyle birlikte gece, pro, HDR, portre, GIF ve panorama çekim gibi modlarıyla kullanıcıya daha fazla olanak sunuyor. OMIX'in telefon kameralarındaki özellikler arasında yer alan Güzellik Modu da etkileyici sonuçlar vermesi sayesinde dikkat çekiyor" ifadelerine yer verildi.

İŞ VE EĞLENCE AMAÇLI PERFORMANS TALEPLERİNİ KARŞILIYOR

Her kullanıcı için artık performansın önemi artmış durumda olduğunu belirten şirket açıklamasında, "OMIX telefonlarda yer alan 8 çekirdekli Mediatek Helio G80 işlemci, gücünü HyperEngine Game Teknolojisi'ne sahip 12nm fabrikasyon sürecinden alıyor. Yüksek kapasiteli 5.000 mAh pili uzun kullanım süreleri sunuyor. Performansta pay sahibi olan bir başka unsur olan bellek konusunda da X500, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle ihtiyaçları karşılıyor. Android 11 tabanlı OMIX UI ise kullanıcıya konfor ve beceri konusunda önemli imkanlar sunuyor. OMIX tarafından tasarlanan bu özel kullanıcı arayüzü, daha fazla kişiselleştirme isteyenler için birebir!" ifadeleri kullanılırken, çift SIM kart desteğiyle gelen telefonların, daha fazla güvenlik için parmak izi ve yüz tanıma özelliklerini taşıdığı bilgisi de yer aldı.

TEK DOKUNUŞLA KAMERA VE MİKROFONU DEVRE DIŞI BIRAKIYOR

Kullanıcıların güvenlik konusundaki hassasiyetlerini de dikkate aldığını belirten OMIX, bu telefonlara eklediği özelliklerle de fark yaratmayı hedeflediği belirtilirken ayrıca, OMIX UI ile sunulan Çocuk Modunun, kullanım konusunda sınırlamaların yanı sıra, "sadece kablosuz ağı kullansın" gibi ince ayarlarıyla da tüketicinin gözüne girmeye aday olduğu da vurgulandı.


OMIX'in iki telefonu Türkiye pazarında
OMIX'in iki telefonu Türkiye pazarında
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Cep Telefonu, Yapay Zeka, Türkiye, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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