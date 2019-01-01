Ömriye Teyze'den 'Mutluluğun Fotoğrafı'

Bir lokma ekmeğini kedilerle paylaşan ve Ödemiş
'i adım adım dolaşıp kedilere mama bırakan 64 yaşındaki Ömriye Köylü'nün geçtiğimiz hafta basında yer alan hazin yaşam öyküsü ve yardım çağrısı yanıtsız kalmadı. Ömriye Teyze temizlenen ve yeni eşyalarla donatılan evinde mutluluk pozu verdi.
Ödemiş'te tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını hayırsever vatandaşların yardımlarıyla karşılayabilen 64 yaşındaki Ömriye Köylü'ye yardım elini Ödemiş Belediyesi uzattı. Köylü'nün evi temizlenerek Ödemiş Belediyesi Gönüllü Yaşam Sevinci Biriminden ev eşyaları sağlanırken her gün sıcak yemek verilmeye başlandı.
Kediler barınağa götürüldü
Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü harekete geçerek Ömriye Teyze'nin Umurbey
Mahallesi Samsun
Caddesi'ndeki evine ulaştı. Evin temizliğini yapıp kullanılamaz durumdaki eşyaları çıkartan belediye ekipleri Köylü'nün evinde ihtiyaç duyulan eşyaları, Gönüllü Yaşam Sevinci Birimine Ödemişli hayırseverlerin bağışladığı eşyalarla temin etti. Yatağı, çekyatı, halıları yenilenen Ömriye Köylü'ye giyim desteği de verildi. Ayrıca Ödemiş Belediyesi Aşevinden her gün sıcak yemek getirilmeye başlandı. Köylü'nün evinde yaşayan çok sayıda kedi, Ödemiş Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Köylü'nün evindeki diğer onarımların da Fen İşleri ekiplerince yapılacağı belirtildi.
"Mangalla ısınmaya çalışıyordum"
Yıllar önce eşinden ayrılan daha sonra oğlu intihar eden Ömriye Köylü, yardımlarla yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, "Allah hepinizden razı olsun. Belediye çalışanlarımız bir haftadır evime yardımları getirmek için uğraşıyorlar. Sağ olsunlar eksikler birer birer giderildi. Daha önce mangalla ısınmaya çalışıyordum, elektrikli sobamı da hazırladılar. Zaten mangalla ısındığımı bilenler 'yakma' diyorlardı ama çaresizdim. Her gün iki kap sıcak yemeğim de geliyor. Çok şükür. İnşallah 65 yaş aylığım da 6 ay sonra bağlanacak. Şu anda 'Sosyal Yardımlaşma'dan aldığım yardım ve cuma günleri Sanayi Camii'nde esnafların verdiği yardım dışında gelirim yok. O da zaten kiraya, masrafa gidiyor. Ara ara komşularım yanımda oluyorlar. Zaten belediyedeki kardeşlerimiz sık sık evime gelip durumuma bakacaklarını söylediler. Daha ne isteyeyim, herkese teşekkürler" dedi. - İZMİR