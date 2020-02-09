Ömrü balıkçılıkla geçen 88 yaşındaki Fehmi Faytoncu şimdi ağ onarıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömrü balıkçılıkla geçen 88 yaşındaki Fehmi Faytoncu şimdi ağ onarıyor - Son Dakika

Ömrü balıkçılıkla geçen 88 yaşındaki Fehmi Faytoncu şimdi ağ onarıyor

6 saat önce

Tekirdağ'da 13 yaşında balıkçılığa başlayan 88 yaşındaki Fehmi Faytoncu, ilerleyen yaşına rağmen denizden vazgeçmeyerek günlerini balıkçı barınağında ağları tamir ederek geçiriyor.

Ömrü balıkçılıkla geçen 88 yaşındaki Fehmi Faytoncu şimdi ağ onarıyor, System.String[]

Tekirdağ'da 13 yaşında balıkçılığa başlayan 88 yaşındaki Fehmi Faytoncu, ilerleyen yaşına rağmen denizden vazgeçmeyerek günlerini balıkçı barınağında ağları tamir ederek geçiriyor.

Faytoncu, küçük yaşlarda Tekirdağ sahilinde babasının yanında balıkçılığa başladı.

Babasının askere gitmesiyle ailesine bakmak zorunda kalan Faytoncu, bir taraftan balıkçılık yaptı bir taraftan da kayık temizleyerek evine ekmek götürdü.

Ardından evlenen ve 5 çocuk sahibi olan Faytoncu, bu çocuklarını denizden kazandığı parayla büyüttü ve evlendirdi.

Şimdi ilerleyen yaşına rağmen her gün geldiği balıkçı barınağındaki kulübesinde ağlarını onaran ve eski günleri yad eden Faytoncu, çalışkanlığı, dürüstlüğü, titizliği ve kadirşinas kişiliği ile diğer meslektaşlarının takdirini ve saygısını kazanıyor.

"Sahillerde kefali elle tutuyorduk"

Fehmi Faytoncu, AA muhabirine, eskiden denizin daha bereketli olduğunu, yeni çıkan cihazlarla bereket kalmadığını söyledi.

Tekirdağ'dan Çanakkale'ye kadar birçok bölgede balıkçılık yaptığını belirten Faytoncu, " Erdek, Biga, Marmara Adası oralarda da balıkçılık yaptım. Bundan çok seneler evvel kıyıda 5 balık bir kilogram ağırlığında olurdu. İçeri doğru 10-12 balık bir kilogram gelirdi. Denizin içine doğru küçülürdü balık. Sahillerde kefali elle tutuyorduk." dedi.

Bugüne kadar asla harama göz dikmediğini ve hep alın teriyle ekmeğini kazandığını anlatan Faytoncu, şöyle devam etti:

"Ben anlamıyorum insanları. Bir para hırsı, yaşam hırsı, bencillik almış başını gidiyor. Rabbim 'yarını, sonunu düşün' diyor. Ben burada ağ yapıyorum. Kaç yaşındayım. Gözlerim ne hale gelmiş. Benim malım çalınır mı? En büyük üniversite aile terbiyesidir. Okuyup mevki sahibi olursun ama adam olmazsın. Ben hamallık da yaptım ama hırsızlık yapmadım. Torunlarıma haram ekmek götürmedim."

Süleymanpaşa iskelesinde balıkçılık yapan Tanju Öznal da Faytoncu'nun bölgenin en eski balıkçılarından olduğunu ifade ederek, "Senelerdir ağcılık, balıkçılık yapar. İlerleyen yaşına rağmen çalışır. Çalışmaktan gocunmaz. Gençlere örnek bir hayatı var." dedi.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de 2 çocuğu sokak ortasında döven genç kızlar yine serbest bırakıldı
Yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 17:32:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ömrü balıkçılıkla geçen 88 yaşındaki Fehmi Faytoncu şimdi ağ onarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]