Ömrü sadece 15 gün, güzelliği ise ömre bedel... Cehrilik Laleleri açtı - Son Dakika

Ömrü sadece 15 gün, güzelliği ise ömre bedel... Cehrilik Laleleri açtı

YOZGAT - Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl sadece Mayıs ayında açan, ömrü ise sadece 15 gün olan Cehrilik Laleleri yüzünü gösterdi.

Yozgat'ın 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havaların ısınmasıyla doğayı renklendirdi. Arılar için de polen ve nektar kaynağı olan lale, sadece Mayıs ayında açıyor ve 15-20 gün sonra soluyor.

Bölgeyi bilen vatandaşlar bu eşsiz manzarayı her yıl Mayıs ayında ziyaret ederken fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler ise oluşan bu manzarayı fotoğraflamaya çalışıyor

Eşi ile birlikte Cehrilik bölgesine gelen Hüseyin Sezer, "Eşimle beraber burayı merak ettik. Cehrilik lalesi sadece bu bölgede yetişiyormuş, endemik bir bitki olduğunu öğrendik. Hem buranın hikayesini öğrenmek hem de merak ettiğimiz için laleleri görmek istedik, gayet güzel bir görüntü" dedi.

Makbule Savaş Sezer ise "Daha önceden buranın hikayesini okumuştum. Burası doğa harikası bir yer, kayaların arkasına gizlenmiş muhteşem bir güzellik. Cehrilik Yozgat'a özgü bir lale. Biz de merak ettik geldik, eşimle fotoğraf çektik. Buraların çoğaltılması ve korunması gerekiyor. Yollarda levha olsa çok daha iyi olur. Burası turizme de kazandırılabilir. Hep merak ediyordum kısmet bu güneymiş" şeklinde konuştu.

Cehrilik bölgesindeki doğa harikasını fotoğraflamak için gelen gazeteci Oğuz Bahçeli ise "Şu an cehrilik bölgesindeyiz, Yozgat'a has lalenin yetiştiği bölgedeyiz. Burası yılın belli dönemlerinde açan güzel Cehrilik lalesi çiçekleriyle meşhur. Yozgat'ta çok uzun bir süre yaz dönemi olmuyor olduğu dönemlerde de bu bölge Yozgat'ın kendine has bitkilerinden oluşuyor ve cennet gibi bir görüntü ortaya çıkıyor: Yozgat halkı bu bölgeyi çok fazla bilmiyor. Buranın tanıtılması için biz de elimizden geldiğince çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.