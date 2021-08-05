Ömrünü doğaya adayan Mardinli Şeyhmus amcadan "fidan dikin" çağrısı - Son Dakika

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Mardin'de 26 yıldır kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları dikerek oluşturduğu ağaçlığı gözü gibi koruyan 67 yaşındaki Şeyhmus Erginoğlu, yangınlarda yitirilen ormanların yeniden kazanılması için herkesi ağaç dikmeye davet etti.

Savurkapı mevkisine 10 bin, başka alanlara da 5 bin 500 olmak üzere bugüne kadar 15 bini aşkın fidan diken ve 1 tona yakın meşe palamudunu da toprakla buluşturan Erginoğlu, günün büyük bölümünü doğayla iç içe geçiriyor.

Oluşturduğu ağaçlık alanda yangına neden olabilecek çöpleri temizleyen Erginoğlu, ülkenin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarını, tek başına yaşadığı evindeki televizyondan üzüntüyle takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kendisini örnek gösterdiği Erginoğlu, vatandaşlara yangınlarda kaybedilen ormanların yeniden oluşturulması için fidan dikme çağrısında bulunuyor.

"Ölünceye kadar ağaç dikeceğim"

Erginoğu, AA muhabirine, gençliğinde 25 yıl kamyon şoförlüğü yaptığını, 1995 yılında aracını sattığını ve bu işi bıraktığını söyledi.

Bir ay evde oturunca tembelleşmeye başladığını ve "Bu böyle olmaz" diyerek doğa için çalışmaya karar verdiğini anlatan Erginoğlu, daha sonra çeşmeler yaptığını, ağaç dikmeye başladığını belirtti.

Erginoğlu, "Mardin'de 15 bin 500 ağaç diktim. 500'ünü bu sene diktim. Ağaç dikmeyi çok seviyorum. Savurkapı Mahallesi'ndeki bir alan çöplüktü. Çöpleri topladım, ağaç diktim. Yeni yerlerde de yeni ağaçlar dikeceğiz. Sağlığım olduğu sürece, ölünceye kadar ağaç dikeceğim." dedi.

"Orman yanınca bizim ciğerlerimiz yanıyor"

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına değinen Erginoğlu, "Orman yanınca bizim ciğerlerimiz yanıyor. Bu yangınlara çok üzülüyorum. Ağaç da bir can. Askerdeyken de ormandaki ağaçların bakımını yapıyordum. Çocukken de bahçemiz vardı, orada da çalışırdım. Ağaçları çok seviyorum. Sevmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Erginoğlu, oluşturduğu ormanda yangına neden olabilecek çöpleri temizlediğini, kuru otları topladığını, sulama ve bakım yaptığını anlatarak, "Cam sıcağı çekiyor ve etrafındaki otlar yanabiliyor hatta naylon poşetler de yangın çıkarabilir. Bunları topluyor ya çöpe atıyor ya da toprağa gömüyorum." ifadelerini kullandı.

"Herkes bir ağaç dikse 84 milyon ağaç olur"

Herkesi yanan ormanların yeniden oluşturulması için ağaç dikmeye davet eden Erginoğlu, "Türkiye'nin ormanları, kalbi yanmış. Bütün Türkiye'ye, gençlere sesleniyorum; herkes bir ağaç diksin. 84 milyon kişi var ülkede. Herkes bir ağaç dikse 84 milyon ağaç olur. Bütün Türkiye orman olur. Allah için herkes bir fidan diksin. O zaman eski ormanlarımızdan daha fazlası olacak." diye konuştu.