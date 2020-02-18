Ömrünü felçli geçmesine rağmen

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan Muhammed Bozdağ, doğuştan belden aşağısı felçli olmasına rağmen yaşama azmi ve inancıyla örnek oluyor.

Suruç'un Dikili mahallesinde sıvaları dökülmüş tek odalı bir evde hayatını sürdüren Bozdağ, 30 yıl önce annesini kaybettikten sonra yalnız başına yaşamaya başladı.

Engelli olduğu için ömrünün çoğunu dört duvar arasında geçirmek zorunda kalan ve zaman zaman 3 tekerlekli motosikleti ile dışarı çıkan Bozdağ, yaşadıklarının imtihan olduğuna inanarak sabrediyor.

Geçirdiği ameliyatlara rağmen sağlığına kavuşamayan Bozdağ, tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılamaya çalışıyor.

Allah'a olan inancıyla yaşama bağlanan Muhammed amca, yaşadığı zorlu hayatına rağmen şükretmeyi dilinden düşürmüyor.

Muhammed Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşının ilerlemesiyle hayatının gittikçe zorlaştığını belirterek, "Çok zor oluyor. Allah kimsenin başına getirmesin. Gece gündüz evde tek başıma yaşıyorum. Bir tüpüm var, üzerinde bazı yemekleri yapıyorum. Hastaneye gittiğim zaman ise bir hayırsever arabayla götürüyor." dedi.

Sağlık problemleri nedeniyle evlenemediğini anlatan Bozdağ, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kendisine destek olacak birinin olmasını çok istediğini söyledi.

Her şeye rağmen Allah'a şükür ettiğini ve yaşamla bağını kesmediğini dile getiren Bozdağ, şunları ifade etti:

"Elhamdulillah namazımı kılıyorum. Kuran'ı Kerim'i okuyorum. Allah'a her gün yalvarıyorum, beni böyle yarattın daha beter etme, bu halim dursun, daha iyidir diyorum. Bu yaşıma kadar bütün zorlukları gördüm. Bu zorluklara rağmen yaşamıma devam ediyorum."

Bozdağ, evde bakım hizmeti verilmesi ve akülü sandalye alınması noktasında yetkililerin kendisine yardımcı olmasını istiyor.