Ömrünü felçli geçmesine rağmen "şükür" etmeyi bırakmıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ömrünü felçli geçmesine rağmen 'şükür' etmeyi bırakmıyor - Son Dakika

Ömrünü felçli geçmesine rağmen "şükür" etmeyi bırakmıyor

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan Muhammed Bozdağ, doğuştan belden aşağısı felçli olmasına rağmen yaşama azmi ve inancıyla örnek oluyor.

Ömrünü felçli geçmesine rağmen

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan Muhammed Bozdağ, doğuştan belden aşağısı felçli olmasına rağmen yaşama azmi ve inancıyla örnek oluyor.

Suruç'un Dikili mahallesinde sıvaları dökülmüş tek odalı bir evde hayatını sürdüren Bozdağ, 30 yıl önce annesini kaybettikten sonra yalnız başına yaşamaya başladı.

Engelli olduğu için ömrünün çoğunu dört duvar arasında geçirmek zorunda kalan ve zaman zaman 3 tekerlekli motosikleti ile dışarı çıkan Bozdağ, yaşadıklarının imtihan olduğuna inanarak sabrediyor.

Geçirdiği ameliyatlara rağmen sağlığına kavuşamayan Bozdağ, tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılamaya çalışıyor.

Allah'a olan inancıyla yaşama bağlanan Muhammed amca, yaşadığı zorlu hayatına rağmen şükretmeyi dilinden düşürmüyor.

Muhammed Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşının ilerlemesiyle hayatının gittikçe zorlaştığını belirterek, "Çok zor oluyor. Allah kimsenin başına getirmesin. Gece gündüz evde tek başıma yaşıyorum. Bir tüpüm var, üzerinde bazı yemekleri yapıyorum. Hastaneye gittiğim zaman ise bir hayırsever arabayla götürüyor." dedi.

Sağlık problemleri nedeniyle evlenemediğini anlatan Bozdağ, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kendisine destek olacak birinin olmasını çok istediğini söyledi.

Her şeye rağmen Allah'a şükür ettiğini ve yaşamla bağını kesmediğini dile getiren Bozdağ, şunları ifade etti:

"Elhamdulillah namazımı kılıyorum. Kuran'ı Kerim'i okuyorum. Allah'a her gün yalvarıyorum, beni böyle yarattın daha beter etme, bu halim dursun, daha iyidir diyorum. Bu yaşıma kadar bütün zorlukları gördüm. Bu zorluklara rağmen yaşamıma devam ediyorum."

Bozdağ, evde bakım hizmeti verilmesi ve akülü sandalye alınması noktasında yetkililerin kendisine yardımcı olmasını istiyor.

Muhammed Bozdağ, Şanlıurfa, Dikili, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Devlet, hasta ve engelliye bakana aylık 1.460 lira maaş veriyor
Asansörde kendisini taciz etmeye çalışan adamı etkisiz hale getirdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut "darbe" söylentilerini doğrulayıp Abdullah Gül'ü işaret etti Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:56:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ömrünü felçli geçmesine rağmen "şükür" etmeyi bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]